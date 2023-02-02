Участок федеральной трассы М-7 в Башкирии введут в 2024 году

Сегодня в Дюртюлинском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков ознакомились с ходом строительства и реконструкции автомобильной дороги М-7 «Волга» в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново Илишевского и Дюртюлинского районов. Участок данной трассы от границы с Татарстаном до города протяженностью 65 км входит в маршрут автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург» на территории и он будет дублером действующей трассы, проходящей по пяти населенным пунктам.

Заместитель генерального директора – исполнительный директор ПК «Автобан» генеральной подрядной организации Олег Мартыненко доложил, что данный участок трассы планируется ввести в строй в 2024 году.

На объекте задействовано 350 единиц техники и 500 человек. Развернуты четыре строительных городка у каждой субподрядной организации. Здесь предстоит построить два моста, шесть транспортных развязок и семнадцать сельхозпроездов, а также переустроить 55 единиц инженерных коммуникаций.

По словам Олега Мартыненко, предстоит выполнить 9,5 млн кубометров земляных работ, площадь асфальтобетонного покрытия составит 1,5 млн. кв. метров.

«Я бы хотел поблагодарить Главу Башкортостана за помощь и поддержку в решении всех вопросов, связанных со стройматериалами, необходимыми для дорожных работ. Полное взаимопонимание мы находим и у глав муниципалитетов», - сказал Олег Мартыненко.

Все подрядчики законтрактованы на искусственные сооружения, которые будут построены на данном участке. Для сохранности региональных дорог движение транспорта и заготовка материалов для нужд объекта будут проходить по притрассовой автомобильной дороге.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил, что объект является своего рода уникальным, и в то же время простым, где проработаны все вопросы. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в июне прошлого года во время совещания, посвященного развитию дорожного строительства, отметил, что новые трассы должны быть не только безопасными, но и комфортными для водителей.

«На новом участке мы предусмотрели строительство четырех зеркальных многофункциональных комплексов с заправками, зонами отдыха, пунктами питания. Переговоры с «Башнефтью» и «Лукойлом» проведены. Ставим задачу ввести их в эксплуатацию с вводом объекта. Я также поручаю во время строительства данного участка использовать асфальтобетонную смесь, выпущенную на наших отечественных асфальтобетонных заводах. Возможности для этого есть. Кроме того, у нас начали выпускать свои асфальтоукладчики, которые уже можно также использовать на этом объекте. Это будет хороший пример для развития нашего автодорожного машиностроения. Прошу проработать и этот вопрос и в течение месяца мне доложить. И конечно, нужно минимизировать воздействие на существующие региональные дороги во время стройки. Если бы мы заранее не проработали все решения по данному вопросу, то сумма ущерба, по нашим оценкам, могла составить 3,7 млрд рублей. Мы с вами правильно поступили, что заранее приняли необходимые решения», - сказал Роман Новиков.

По словам дорожников, во время стройки нового участка будут использованы асфальтобетонные заводы, произведенные в Марий Эл, и их планируется установить уже в конце июня текущего года.

«Мы посмотрели, как ведутся работы на обходе. Как мы поняли, они ведутся с опережением графика, что очень важно. Потому что в следующем году, в рамках поручения Президента, мы эту дорогу должны сдать», - отметил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» писал, что в Башкирии приступили к строительству участка федеральной трассы М-7 «Волга» протяженностью 65 км. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.

«Проект дорогостоящий и важный для нашей республики. Мы получим удобный и очень быстрый коридор, который свяжет нас с крупнейшими центрами страны», — цитировал руководителя республики «Башинформ».