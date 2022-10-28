Эксперты из Башкирии прокомментировали прямую линию с Радием Хабировым

27 октября в Уфе состоялась прямая линия с Главой Башкирии Радием Хабировым. Около четырех часов руководитель региона отвечал на вопросы жителей республики, заданные в соцсетях и в видеоформате, пообщался с журналистами и блогерами. Мы попросили экспертов прокомментировать вопросы и ответы, которые прозвучали в прямом эфире.

Зугура Рахматуллина, председатель региональной общественной организации «Ассамблея народов РБ»:

- Прямая линия - это открытый и честный разговор с республикой, отражение нашей сегодняшней непростой жизни. За каждым вопросом, даже личностного характера, кроется системная проблема, требующая серьезных финансовых вложений, напряженной работы, организационных решений: это и благоустройство городов и сел, развитие социальной инфраструктуры, газификация, водоснабжение, строительство дорог, школ и поликлиник, работа общественного транспорта и другое. Многие обращения «выросли» из несвоевременного реагирования на уровне муниципалитетов, поселковых советов, того или иного руководителя, что еще раз подчеркивает важность ответственности каждого, кто функционально отвечает за решение жизненно важных социальных и человеческих проблем.

Анвар Байков, урбанист, член Общественной палаты Уфы:

- Считаю, что восстановление исторической справедливости и открытие памятника генералу Шаймуратову – одно из знаковых событий даже не года, а всего срока правления Радия Фаритовича. Мне лично, как внуку двух участников ВОВ, эта тема очень близка и важна, как и большинству жителей нашей республики. Также здорово, что была отсылка к прямому эфиру прошлого года и обещания, данные людям, были выполнены. В целом понравились простые, искренние ответы, без пафоса и излишней протокольности. Я бы предложил проводить подобные эфиры чаще. Думаю, что это эффективный алгоритм выстраивания взаимодействия власти с населением.

Данияр Абдрахманов, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ, кандидат философских наук:

- Политика как правительства РФ, так и руководства Башкортостана направлена на системную оперативную работу по стабилизации ситуации в экономике. Успехи в данном направлении дают основание утверждать, что из этого глобального конфликта наша страна выйдет с минимальными потерями и перспективами всестороннего развития.

Дмитрий Кузнецов, директор Архитектурно-строительного института при УГНТУ, кандидат технических наук:

- Прямая линия с жителями республики - это своего рода комплексный экзамен. Порадовало, что вопросы были как есть, без ретуши. Многие из них касались благоустройства. Это значит, что жители напрямую участвуют в тех масштабных изменениях, которые происходят в регионе. Поднимались вопросы по ремонту дорог и тротуаров, уличного освещения, уборки мусора. Понравились вопросы по развитию туризма, спорта, образования и науки. И всех волнует специальная военная операция, большая работа по формированию патриотизма, в которую республика активно включилась вместе со всей страной.

Нурислам Калмантаев, доцент Башкирского государственного университета, кандидат исторических наук:

- Разговор получился интересным. Было видно, что Глава республики хорошо осведомлен о всех насущных проблемах в регионе, вопросы были разными, ответы - обстоятельными. Вполне понятно, что жителей волнует состояние дорог, строительство школ и больниц. Радий Хабиров ответил на эти вопросы, а некоторые из них переадресовал главам муниципалитетов. Это правильно, ведь руководители должны чувствовать свою ответственность, соответственно решать вопросы на своей территории.

Ильшат Утяев, директор Республиканского музея Боевой Славы, исполнительный директор Российского военно-исторического общества в РБ, заслуженный работник культуры РБ:

- Первый вопрос, на который ответил Радий Хабиров в ходе прямой линии, был посвящен военной истории. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти сегодня является одной из главных в стране. Считаю, что работа по увековечению памяти защитников Отечества и сохранение воинской славы Башкортостана и России, привлечение внимания к историческим музеям, где хранятся артефакты и материалы по истории России, основных этапов ее развития, понимание ее роли в мировых исторических процессах, важно для людей самых разных поколений.

Расул Гусманов, профессор БГАУ, доктор экономических наук:

- Отрадно, что откровенный диалог Главы начался с патриотической тематики. Совершенно справедливо отмечена работа властей в формировании и подготовки добровольческих батальонов и их дальнейшей поддержки. Более конкретными стали вопросы благоустройства. В решении этих проблем Глава стоит на позиции программного и поступательного подхода. Радий Фаритович всегда интересуется вопросом продовольственной безопасности региона. Им отмечено, что республика полностью обеспечена продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Регион имеет большой экспортный потенциал, который нам предстоит реализовывать в самой ближайшей перспективе.

Елена Арямнова, депутат, член комитета Государственного Собрания - Курултая РБ по образованию, культуре, молодежной политике и спорту:

- Каждый ответ Главы содержал точные сроки решения обозначенных проблем. Видно, что Радий Фаритович держит руку на пульсе, владеет информацией. Я много лет работаю по продвижению событий в социальных сетях и приятно смотреть, какое внимание уделено взаимодействию с ними. Прием вопросов на официальных страницах Главы дал доступ огромному количеству людей поднять волнующие их темы. Всего на прямую линию поступило более 3000 обращений, из них 2000 — в ходе прямого эфира.

Азат Янгиров, ректор Института развития образования РБ, доктор экономических наук, доцент:

- Во-первых, Глава региона продемонстрировал полную уверенность владения всеми заданными вопросами. Во-вторых, выразил готовность лично решать даже самые локальные хозяйственные вопросы жителей республики. Он быстро реагировал на возникающие вопросы в социальных сетях, давая исчерпывающие ответы.

Николай Евдокимов, политолог, доцент БашГУ:

- Основной акцент был сделан на региональную повестку, Радий Хабиров уделял большое внимание вопросам и пожеланиям, которые направляли жители республики через соцсети. Это вполне ожидаемо, ведь многих людей интересуют проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

Ринат Нагаев, главный врач уфимской ГКБ № 21:

- В ходе прямой линии Глава республики сразу отметил, что с первых дней работы в своей должности он взял кадровый вопрос в здравоохранении на особый контроль. Это было очень приятно, он лично проводил «Здравчасы» и методично прорабатывал тему кадрового обеспечения. Кроме того, одним из главных критериев эффективной работы глав администраций городов и районов стала их возможность привлекать медицинские кадры. В результате приток специалистов пошел, эта системная работа дала результат.







Рустем Ахунов, доктор экономических наук, профессор:

- Глава Башкирии в ходе прямой линии показал, что любой кризис – это новые возможности для экономики республики. Это подтверждается тем, что оборонные предприятия получили новые заказы, что позволило им модернизировать производство и решить проблему с кадрами. Санкции не дали того быстрого результата, на который рассчитывал Запад, более того, промышленность получила новый импульс развития. 2022 год республика неплохо заканчивает с точки зрения экономических показателей. Что касается следующего года, то Глава четко дал понять, что все социальные обязательства бюджета будут выполнены.

Ильдар Зулькарнай, заведующий лабораторией УФИЦ РАН, доктор экономических наук:

- Подобный формат общения руководителя республики с жителями крайне важен, так как на фоне сложной международной обстановки людей волнует будущее страны и, безусловно, личное благосостояние. Прямые линии доказывают готовность региональной власти к открытому диалогу с народом, готовность реагировать на самые непростые вопросы, искать пути их решения. На мой взгляд, в сложившихся условиях необходимо оказать особое внимание малому бизнесу, индивидуальному предпринимательству и частным инициативам. Требуется совершенствование существующих и создание новых логистических цепочек между малыми и средними предприятиями Башкирии, их объединение в кластеры. Это то, что мы называем участием государства, прежде всего экономического блока, в восполнении «провалов рынка» - тех областей, где сами рыночные отношения не обеспечивают наилучшие для общества решения.





