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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 23:57

Заданные вопросы не остались без внимания – политолог о прямой линии Главы Башкирии

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Итоги прямой линии Главы Башкирии прокомментировал «Башинформу» политолог, доцент БашГУ Николай Евдокимов.

«Основной акцент был сделан на региональную повестку, Радий Хабиров уделял большое внимание вопросам и пожеланиям, которые направляли жители республики через соцсети. Это вполне ожидаемо, ведь многих людей интересуют проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни», - отметил политолог.

Николай Евдокимов считает справедливым решение Радия Хабирова адресовать многие частные вопросы непосредственно главам муниципалитетов, поскольку решения в данном случае находятся в их ведении.

«Ожидалось, что большая часть вопросов будет посвящена СВО и ходу частичной мобилизации, но их оказалось не так много. Эта тема актуальна, следовательно, можно предположить, что жители уже нашли ответы на данные вопросы, тем более что они уже озвучивались ранее по разным каналам», - полагает эксперт.

Автор:Роман Якимчук
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