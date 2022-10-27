Экономист Рустем Ахунов: Западные санкции – время возможностей для промышленности Башкирии

По мнению доктора экономических наук, профессора Рустема Ахунова, Глава Башкирии в ходе прямой линии показал, что любой кризис – это новые возможности для экономики республики.

«Это подтверждается тем, что оборонные предприятия получили новые заказы, что позволило им модернизировать производство и решить проблему с кадрами. Санкции не дали того быстрого результата, на который рассчитывал Запад, более того, промышленность республики получила новый импульс развития. 2022 год республика неплохо заканчивает с точки зрения экономических показателей. Что касается следующего года, то Глава республики четко дал понять, что все социальные обязательства бюджета будут выполнены», - отметил Рустем Ахунов.