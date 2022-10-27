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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 23:10

Системная работа в сфере здравоохранения Башкирии приносит результат – эксперт

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Фото:страница вконтакте
«В ходе прямой линии Глава республики сразу отметил, что с первых дней работы в своей должности он взял кадровый вопрос в здравоохранении на особый контроль. Это было очень приятно, он лично проводил «Здравчасы» и методично прорабатывал тему кадрового обеспечения. Кроме того, одним из главных критериев эффективной работы глав администраций городов и районов стала их возможность привлекать медицинские кадры. В результате приток специалистов пошел, эта системная работа дала результат», - считает главный врач уфимской ГКБ № 21 Ринат Нагаев.

В то же время, по мнению эксперта, в период пандемии имел место отток пожилых специалистов-медиков, о чем и сказал Радий Хабиров, но ситуация тоже выправляется.

«Еще один момент – строительство новых объектов здравоохранения, эта работа тоже системно ведется, они строятся. Все это благодаря особому вниманию к отрасли со стороны Главы республики и правительства», - заключил Ринат Нагаев.

Отметим, что, по данным минздрава Башкирии, в 2022 году в республике установили 32 фельдшерско-акушерских пункта, в планах до конца 2022 года – еще 23 ФАПа.  Всего с 2019 года в Башкортостане появилось 230 фельдшерско-акушерских пунктов; шесть врачебных амбулаторий; один офис врача общей практики. В текущем году построят и запустят две поликлиники – в ГКБ № 9 г. Уфы и в г. Баймаке, уже построили два клинико-диагностических инфекционных госпиталя в Сибае и Туймазах, отремонтировали 25 медицинских организаций.

Автор:Роман Якимчук
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