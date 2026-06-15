Башкирия приняла участие в сабантуе в Ленинградской области

13 июня у деревни Энколово Всеволожского района Ленинградской области состоялся масштабный межрегиональный праздник «Сабантуй-2026». Как рассказали в пресс-службе минкультуры, программа началась с торжественного пролога, объединившего русский, башкирский и татарский коллективы.

Слова приветствия от Главы Башкирии Радия Хабирова передал первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев, который возглавлял официальную делегацию Республики Башкортостан:

«Ленинградская область, Санкт-Петербург и Башкортостан соединяют многовековые дружественные отношения. 85 лет назад Башкортостан принял у себя 120 тысяч ленинградцев и до сих пор бережно хранит историю каждой семьи, которая проживала или продолжает проживать на территории республики. Множество крупных предприятий переехали в республику и сегодня продолжают активно трудиться во имя мира и нашей победы. Народы Башкортостана и Татарстана объединяет общая судьба. Наша сила в многонациональности. В Год единства народов России сегодняшнее мероприятие несёт особую актуальность».

Урал Кильсенбаев вручил орден Салавата Юлаева вице-губернатору Ленинградской области по внутренней политике Константину Патраеву.

«Такие праздники помогают лучше узнать друг друга, почувствовать себя частью большой страны и ещё раз убедиться, что наша сила – в уважении к своим традициям и в умении быть вместе», – подчеркнул Константин Патраев.

Приветственные адреса также поступили от заместителя председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации Сергея Перминова и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. На церемонии вручили региональные награды деятелям культуры и активистам.

«Ежегодно нас, людей разных национальностей, разных вероисповеданий, собирает эта гостеприимная площадка в Энколово для того, чтобы мы ещё раз воздали хвалу человеку труда. Сабантуй – это день, когда мы все вместе, независимо от национальности, радуемся жизни и передаем молодежи традиции наших предков. Приятно видеть, как тепло ленинградская земля принимает башкирскую культуру», – отметила депутат Госдумы, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

Почетные гости приняли участие в традиционном повязывании расшитых полотенец на шест. Концертный блок на главной сцене представили мастера искусств региона – заслуженная артистка РБ Зилия Бахтиева, ансамбль народного танца «Сибай» Сибайского концертно-театрального объединения, этно-фольклорная группа «Тарпан». На малой сцене выступили артисты из Гафурийского района. У входа в подворье Республики Башкортостан гостей встречал фольклорный ансамбль «Асанай». Почётные гости оценили богатое убранство и сохранение исторических традиций юрты, а также деревянной полуизбы. Интерес вызывали предметы национального быта, декоративно-прикладного искусства и народных ремёсел, отражающие многовековую историю и духовное наследие республики. Выставку-дегустацию национальной кухни представил Давлекановский район. Гости попробовали традиционные блюда и напитки – кумыс, бузу, корот, кыстыбый, баурсак и чак-чак.

В Башкирской этнодеревне знакомили с народными обрядами, работали выставки-продажи и площадка национальных игр. Здесь разместилась экспозиция башкирского мёда, образец борти с живыми пчёлами, прошли мастер-классы по войлоковалянию, стрельбе из традиционного лука и основам древнего тюркского боевого искусства «кара каплан».

Свои силы в стрельбе из национального башкирского лука попробовала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова. Вместе с прославленными атлетами – депутатом Госдумы, боксёром Николаем Валуевым, бойцом смешанных единоборств и мастером самбо Денисом Гольцовым, а также заместителем председателя Госсобрания – Курултая РБ, шашисткой Тамарой Тансыккужиной – они стали почётными гостями соревнований и показательных выступлений на площадке Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Спортивная программа включала также выступление канатоходцев и традиционные игры, такие как «битьё горшков», зрелищными были поединки по национальной борьбе «Корэш». Урал Кильсенбаев вручил победителям в каждой весовой категории путёвки в санатории Башкортостана.

В рамках сабантуя состоялась встреча участников регионального проекта «Атайсал», которые проживают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Проект был запущен по инициативе Главы Башкортостана в 2022 году как проект помощи своей малой родине. В числе участников встречи были представители различных сфер. Герой России, генерал-майор авиации Риф Сахабутдинов всегда поддерживает связи с родной республикой. Благодаря его инициативе и при поддержке Главы Башкортостана Радия Хабирова в апреле 2023 года в парке Победы посёлка Чишмы был установлен памятник боевому вертолёту Ми-24. На машинах такого типа герой совершал вылеты. Участники встречи были приглашены на республиканское мероприятие «Атайсал» в сентябре 2026 года.

«Сабантуй в этом году прошёл очень интересно. Считаю, что он удался! Даже погодные условия не помешали: все опасались дождя, но он был краткосрочным, небольшим и не помешал. Отрадно, что в Год единства народов России в каждом соревновании здесь участвовали представители разных национальностей», – отметил Урал Тагирович, подводя итоги праздника.

Организаторами национального праздника выступили правительство Ленинградской области при поддержке правительств Башкортостана и Татарстана.

Напомним, башкирская делегация побывала на III Международном Иртышском сабантуе. Ранее мы писали, что Башкирский сабантуй в Ташкенте собрал около 60 тысяч гостей. Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев главным смыслом сабантуя назвал единение общества.