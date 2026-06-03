Вице-премьер Башкирии: главный смысл сабантуев - единение общества

— Сабантуй — это праздник плуга, который имеет очень древние, мощные корни у башкирского, татарского, разных тюркских народов, это начало нового этапа, перехода весны в лето. Это время связано с радостными моментами, позитивными энергетикой, это у нас в крови, в традициях, — сказал Урал Кильсенбаев. — Во многих регионах, где компактно проживает башкирское население, традиционно проводится сабантуй. Мы организуем этот праздник всегда с нашими соседями, совместно с Республикой Татарстан. В текущем году у нас восемь регионов. В эти выходные сабантуй прошел в Ташкенте, в Узбекистане, в субботу и воскресенье также сабантуи были в Свердловской и Оренбургской областях.

Тем жителям, которые переехали в другие регионы, и тем, которые живут там уже не в первом поколении, это дает ощущение корней, малой родины. Они очень ждут этот праздник, активно участвуют в нем. Это продолжение наших традиций, языковой культуры, культурных традиций. За каждым регионом закреплены ответственные районы, которые выезжают со своей культурной программой, оформлением дворов и быта, встречают гостей, жителей данных регионов, проводят различные мероприятия, мастер-классы, и посредством этого люди возвращаются к своим корням.