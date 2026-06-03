Вице-премьер Башкирии: главный смысл сабантуев - единение общества

— Сабантуй — это праздник плуга, который имеет очень древние, мощные корни у башкирского, татарского, разных тюркских народов, это начало нового этапа, перехода весны в лето. Это время связано с радостными моментами, позитивными энергетикой, это у нас в крови, в традициях, — сказал Урал Кильсенбаев. — Во многих регионах, где компактно проживает башкирское население, традиционно проводится сабантуй. Мы организуем этот праздник всегда с нашими соседями, совместно с Республикой Татарстан. В текущем году у нас восемь регионов. В эти выходные сабантуй прошел в Ташкенте, в Узбекистане, в субботу и воскресенье также сабантуи были в Свердловской и Оренбургской областях.
Тем жителям, которые переехали в другие регионы, и тем, которые живут там уже не в первом поколении, это дает ощущение корней, малой родины. Они очень ждут этот праздник, активно участвуют в нем. Это продолжение наших традиций, языковой культуры, культурных традиций. За каждым регионом закреплены ответственные районы, которые выезжают со своей культурной программой, оформлением дворов и быта, встречают гостей, жителей данных регионов, проводят различные мероприятия, мастер-классы, и посредством этого люди возвращаются к своим корням.
А для республики мы получаем огромные положительные эмоции от жителей данных регионов. В рамках сабантуев решаются и вопросы экономического и предпринимательского взаимодействия и развития. На сабантуях мы продолжаем тему нашего проекта «Атайсал», организовываем встречи выходцев из Башкортостана, которые живут в этих регионах, люди знакомятся между собой. Мы зовем их в республику, чтобы они приезжали в родные края и поддерживали их.
Самый главный вывод, смысл, задача этих мероприятий — единение нашей российской общественности, российского общества. Это единение, основанное на ценностях, которые есть у нас издревле, — взаимоподдержке, взаимовыручке. Конечно, в данный непростой момент для жителей нужны такие хорошие, добрые праздники без каких-либо излишеств, фейерверков, праздники, которые несут глубокий смысл единения. Сейчас это очень важно.
Ранее мы писали, что Башкирский сабантуй в Ташкенте собрал около 60 тысяч гостей. Масштабное культурное мероприятие стало одним из наиболее ярких событий общественной и культурной жизни города, продемонстрировав высокий интерес к традициям и культуре народов России, а также прочные дружественные связи нашей страны с Узбекистаном.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.