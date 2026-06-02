Башкирский Сабантуй в Ташкенте собрал около 60 тысяч гостей

В течение всего дня гости праздника принимали участие в народных играх, спортивных состязаниях и культурных мероприятиях, знакомились с традициями и обычаями башкирского народа. Сабантуй стал площадкой для общения, укрепления дружеских связей и развития межкультурного диалога, объединив представителей разных национальностей и поколений.
Почетными гостями мероприятия стали: председатель комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при министерстве культуры Республики Узбекистан Кахраман Сариев, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Алексей Ерхов, депутат Госсовета Республики Татарстан, руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, а также представители государственных органов, дипломатического корпуса, общественных организаций и национально-культурных центров.
Представитель Республики Башкортостан при Торговом представительстве РФ в Республике Узбекистан Альберт Шайхутдинов от имени Главы Радия Хабирова вручил государственные награды РБ активным представителям башкирской диаспоры Узбекистана. Почетного звания «Заслуженный работник культуры РБ» удостоилась Гульнара Ишмуратова, «Заслуженный артист РБ» – Марат Хакимов.
Также в ходе торжественной церемонии активистам и общественным деятелям, внесшим значительный вклад в сохранение башкирского языка, культуры и национальных традиций за пределами исторической Родины, были вручены награды Всемирного курултая башкир.
«Башкирский Сабантуй в Ташкенте давно стал не просто национальным праздником, а важным символом дружбы и взаимопонимания между народами России и Узбекистана. Республика Башкортостан, являясь одним из крупнейших и динамично развивающихся регионов России, уделяет особое внимание укреплению гуманитарных и культурных связей с Республикой Узбекистан, – отметил Альберт Шайхутдинов. – Сегодня мы видим искренний интерес к башкирской культуре, языку и традициям со стороны жителей Узбекистана. Уверен, что такие праздники и впредь будут способствовать укреплению дружбы между Россией и Узбекистаном, развитию межнационального согласия и расширению сотрудничества между нашими народами».
Высокие гости ознакомились с башкирской юртой, оценив её богатое убранство, бережное сохранение исторических традиций, культурную самобытность и гостеприимство башкирского народа. Особый интерес вызвали предметы национального быта, декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, отражающие многовековую историю и духовное наследие Башкортостана. Гости также смогли попробовать традиционные башкирские блюда и национальные угощения.
Большой интерес у жителей и гостей столицы Узбекистана вызвала концертная программа праздника. Народные песни, зажигательные танцевальные композиции и красочные национальные костюмы артистов Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова познакомили гостей праздника с богатством башкирской культуры и стали настоящим украшением мероприятия. На главной сцене для гостей праздника выступили народный артист РБ Рушан Биктимиров (курай), заслуженные артисты РБ Тимур Рамазанов (вокал) и Евгения Цыпина (танец).
«Для меня было огромной честью играть на курае в Ташкенте, – отметил Рушан Биктимиров. – Этот инструмент соединяет культуры, позволяет почувствовать общий ритм сердец и душу наших народов. Я рад, что курай вновь звучал здесь, находя живой отклик у гостей праздника. Такие выступления укрепляют нашу дружбу и открывают новые горизонты сотрудничества».
«То тепло, с которым нас встретила ташкентская публика, невозможно выразить словами. Было очень приятно видеть, как наши традиции и культура находят отклик в сердцах людей разных национальностей. Мы счастливы стать частью этого большого праздника и подарить частичку Башкортостана нашим друзьям в Узбекистане», – сказал Тимур Рамазанов.
Гости сабантуя с удовольствием приняли участие в национальных играх, конкурсах, а также смогли познакомиться с аутентичной башкирской кухней, обычаями и традициями.
Сабантуй вновь продемонстрировал, что культура является надежным мостом дружбы между народами, а многолетние связи Российской Федерации и Республики Узбекистан продолжают успешно развиваться на основе взаимного уважения, доверия и добрососедства. Башкортостан, являясь одним из ведущих регионов России, вносит значительный вклад в укрепление российско-узбекистанских гуманитарных, культурных и деловых связей.
Организаторами Башкирского сабантуя выступили министерство культуры Республики Башкортостан, комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при министерстве культуры Республики Узбекистан, Башкирский общественно-культурный центр города Ташкента, Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан и Представительство Республики Башкортостан при Торговом представительстве РФ в Республике Узбекистан.
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