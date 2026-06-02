Башкирский Сабантуй в Ташкенте собрал около 60 тысяч гостей

В течение всего дня гости праздника принимали участие в народных играх, спортивных состязаниях и культурных мероприятиях, знакомились с традициями и обычаями башкирского народа. Сабантуй стал площадкой для общения, укрепления дружеских связей и развития межкультурного диалога, объединив представителей разных национальностей и поколений.

Почетными гостями мероприятия стали: председатель комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при министерстве культуры Республики Узбекистан Кахраман Сариев, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Алексей Ерхов, депутат Госсовета Республики Татарстан, руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, а также представители государственных органов, дипломатического корпуса, общественных организаций и национально-культурных центров.

Представитель Республики Башкортостан при Торговом представительстве РФ в Республике Узбекистан Альберт Шайхутдинов от имени Главы Радия Хабирова вручил государственные награды РБ активным представителям башкирской диаспоры Узбекистана. Почетного звания «Заслуженный работник культуры РБ» удостоилась Гульнара Ишмуратова, «Заслуженный артист РБ» – Марат Хакимов.

Также в ходе торжественной церемонии активистам и общественным деятелям, внесшим значительный вклад в сохранение башкирского языка, культуры и национальных традиций за пределами исторической Родины, были вручены награды Всемирного курултая башкир.

«Башкирский Сабантуй в Ташкенте давно стал не просто национальным праздником, а важным символом дружбы и взаимопонимания между народами России и Узбекистана. Республика Башкортостан, являясь одним из крупнейших и динамично развивающихся регионов России, уделяет особое внимание укреплению гуманитарных и культурных связей с Республикой Узбекистан, – отметил Альберт Шайхутдинов. – Сегодня мы видим искренний интерес к башкирской культуре, языку и традициям со стороны жителей Узбекистана. Уверен, что такие праздники и впредь будут способствовать укреплению дружбы между Россией и Узбекистаном, развитию межнационального согласия и расширению сотрудничества между нашими народами».

Высокие гости ознакомились с башкирской юртой, оценив её богатое убранство, бережное сохранение исторических традиций, культурную самобытность и гостеприимство башкирского народа. Особый интерес вызвали предметы национального быта, декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, отражающие многовековую историю и духовное наследие Башкортостана. Гости также смогли попробовать традиционные башкирские блюда и национальные угощения.

Большой интерес у жителей и гостей столицы Узбекистана вызвала концертная программа праздника. Народные песни, зажигательные танцевальные композиции и красочные национальные костюмы артистов Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова познакомили гостей праздника с богатством башкирской культуры и стали настоящим украшением мероприятия. На главной сцене для гостей праздника выступили народный артист РБ Рушан Биктимиров (курай), заслуженные артисты РБ Тимур Рамазанов (вокал) и Евгения Цыпина (танец).