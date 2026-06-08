Башкирская делегация побывала на III Международном Иртышском сабантуе

В минувшие выходные в крупнейшем городе Югры Сургуте прошел III Международный Иртышский сабантуй. В центре площади развернулись этнографические деревни – «башкирская» и «татарская» – аутентичные стилизованные подворья, которые позволили прикоснуться к быту, познакомиться с культурой, традициями и обычаями братских народов. Желающие пробовали национальные блюда и приобретали сувениры. Дети принимали участие в мастер-классах. Гости праздника могли проверить свои силы в спортивных состязаниях и национальных играх: бег с ведрами на коромыслах, разбивание горшков «вслепую», бой мешками на буме, перетягивание каната, бег в мешках.
На центральной сцене был организован яркий концерт с участием национальных музыкальных и танцевальных коллективов Югры, артистов из Башкортостана и Татарстана. Особую атмосферу праздника создали артисты Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и мастера сцены республики, которые подарили настоящий праздник. Народные песни, яркие вокальные номера, зажигательные танцевальные композиции и красочные национальные костюмы познакомили гостей праздника с богатством башкирской культуры.
Почетными гостями национального праздника стали: губернатор ХМАО – Югры Руслан Кухарук, глава города Сургута Максим Слепов, а также делегации из разных регионов и дружественных стран. Республику Башкортостан представили министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин и первый заместитель председателя комитета Государственного собрания – Курултая РБ по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Рустем Ахмадинуров.
«Одна из наших главных задач – наглядно показать, насколько мы близки, несмотря на многообразие народов и культур. Мы прекрасно осознаем, что в истории Югры выходцы из нашей республики сыграли огромную роль, внесли большой вклад в освоение нефтегазовых месторождений и становление всего региона», – сказал Ильдар Мавлетбердин.
Югра, где проживают представители 139 народов мира – яркий пример многонационального единства, основанного на взаимном уважении, доверии и заботе друг о друге. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре активно работает филиал Дома дружбы народов Республики Башкортостан – Башкирский историко-культурный центр, который является одним из самых активных среди ИКЦ. В год они проводят более 50 мероприятий. Не менее важной задачей центра является своевременная подготовка и проведение имиджевых мероприятий, среди которых – ежегодный Сабантуй и Дни башкирской культуры и образования.
«Сабантуй – это глубокий символ единства нашего народа, уважения к труду и традициям. Здесь, на Югорской земле, наш сабантуй становится настоящей площадкой дружбы, где встречаются представители разных национальностей, обмениваются знаниями, добрыми словами и вместе создают атмосферу добра и взаимопонимания», – отметила Дина Булякова, руководитель БИКЦ, председатель Курултая башкир ХМАО – Югры.
На протяжении многих лет в Сургуте также активно работает общественная организация «Башкирская национально-культурная автономия города Сургут». Она способствует не только сохранению башкирского языка, обычаев и традиций, но и вносит неоценимый вклад в укрепление межрегиональных культурных связей.
«Ежегодно мы активно принимаем участие в подготовке и проведении сабантуя в нашем городе. Отрадно, что всегда нас поддерживают артисты Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и известные мастера сцены республики. Это повышает статус всеми любимого праздника, – говорит исполнительный директор организации Зульфира Сырлыбаева. – Огромная благодарность нашим землякам, которые всегда готовы оказать братскую, теплую поддержку и помощь соотечественникам, живущим вдали от родного Башкортостана».
Гостей порадовали выступлениями народная артистка РБ Римма Амангильдина и оркестр «Бишбармак». Музыканты исполняли народные песни в современных жанрах: от поп-музыки до рэпа. Зрители не могли устоять на месте – устроили настоящий танцевальный батл.
«Каждое выступление на Сабантуе – это возможность рассказать о богатстве башкирской культуры. Нас очень тепло встречают, и удивительно видеть, как и взрослые, и дети с восторгом принимают музыку, песни, танцы. Это вдохновляет нас создавать что-то новое и возвращаться сюда снова и снова», – отметил заслуженный артист Башкортостана, руководитель оркестра «Бишбармак» Василь Гафаров.
Первый Иртышский сабантуй прошёл в 2022 году в казахстанском Семее, второй – в Омске. В этом году эстафету принял Сургут.
Ранее мы писали, что Башкирский сабантуй в Ташкенте собрал около 60 тысяч гостей. Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев главным смыслом сабантуя назвал единение общества.
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