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09:26 (UTC+5), 08 Июня 2026

Башкирская делегация побывала на III Международном Иртышском сабантуе

Мероприятие было организовано в рамках Года единства народов России и Года молодой семьи, объявленного в Югре, при совместной подготовке правительств региона, Республики Башкортостан и Республики Татарстан.

Фото: Анастасия Савинцева | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева

В минувшие выходные в крупнейшем городе Югры Сургуте прошел III Международный Иртышский сабантуй. В центре площади развернулись этнографические деревни – «башкирская» и «татарская» – аутентичные стилизованные подворья, которые позволили прикоснуться к быту, познакомиться с культурой, традициями и обычаями братских народов. Желающие пробовали национальные блюда и приобретали сувениры. Дети принимали участие в мастер-классах. Гости праздника могли проверить свои силы в спортивных состязаниях и национальных играх: бег с ведрами на коромыслах, разбивание горшков «вслепую», бой мешками на буме, перетягивание каната, бег в мешках.

На центральной сцене был организован яркий концерт с участием национальных музыкальных и танцевальных коллективов Югры, артистов из Башкортостана и Татарстана. Особую атмосферу праздника создали артисты Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и мастера сцены республики, которые подарили настоящий праздник. Народные песни, яркие вокальные номера, зажигательные танцевальные композиции и красочные национальные костюмы познакомили гостей праздника с богатством башкирской культуры.

Почетными гостями национального праздника стали: губернатор ХМАО – Югры Руслан Кухарук, глава города Сургута Максим Слепов, а также делегации из разных регионов и дружественных стран. Республику Башкортостан представили министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин и первый заместитель председателя комитета Государственного собрания – Курултая РБ по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Рустем Ахмадинуров.

«Одна из наших главных задач – наглядно показать, насколько мы близки, несмотря на многообразие народов и культур. Мы прекрасно осознаем, что в истории Югры выходцы из нашей республики сыграли огромную роль, внесли большой вклад в освоение нефтегазовых месторождений и становление всего региона», – сказал Ильдар Мавлетбердин.

Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Фото: Анастасия Савинцева | предоставлено Башинформу
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Югра, где проживают представители 139 народов мира – яркий пример многонационального единства, основанного на взаимном уважении, доверии и заботе друг о друге. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре активно работает филиал Дома дружбы народов Республики Башкортостан – Башкирский историко-культурный центр, который является одним из самых активных среди ИКЦ. В год они проводят более 50 мероприятий. Не менее важной задачей центра является своевременная подготовка и проведение имиджевых мероприятий, среди которых – ежегодный Сабантуй и Дни башкирской культуры и образования.

«Сабантуй – это глубокий символ единства нашего народа, уважения к труду и традициям. Здесь, на Югорской земле, наш сабантуй становится настоящей площадкой дружбы, где встречаются представители разных национальностей, обмениваются знаниями, добрыми словами и вместе создают атмосферу добра и взаимопонимания», – отметила Дина Булякова, руководитель БИКЦ, председатель Курултая башкир ХМАО – Югры.

На протяжении многих лет в Сургуте также активно работает общественная организация «Башкирская национально-культурная автономия города Сургут». Она способствует не только сохранению башкирского языка, обычаев и традиций, но и вносит неоценимый вклад в укрепление межрегиональных культурных связей.

«Ежегодно мы активно принимаем участие в подготовке и проведении сабантуя в нашем городе. Отрадно, что всегда нас поддерживают артисты Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и известные мастера сцены республики. Это повышает статус всеми любимого праздника, – говорит исполнительный директор организации Зульфира Сырлыбаева. – Огромная благодарность нашим землякам, которые всегда готовы оказать братскую, теплую поддержку и помощь соотечественникам, живущим вдали от родного Башкортостана».

Гостей порадовали выступлениями народная артистка РБ Римма Амангильдина и оркестр «Бишбармак». Музыканты исполняли народные песни в современных жанрах: от поп-музыки до рэпа. Зрители не могли устоять на месте – устроили настоящий танцевальный батл.

«Каждое выступление на Сабантуе – это возможность рассказать о богатстве башкирской культуры. Нас очень тепло встречают, и удивительно видеть, как и взрослые, и дети с восторгом принимают музыку, песни, танцы. Это вдохновляет нас создавать что-то новое и возвращаться сюда снова и снова», – отметил заслуженный артист Башкортостана, руководитель оркестра «Бишбармак» Василь Гафаров.

Первый Иртышский сабантуй прошёл в 2022 году в казахстанском Семее, второй – в Омске. В этом году эстафету принял Сургут. 

Ранее мы писали, что Башкирский сабантуй в Ташкенте собрал около 60 тысяч гостей. Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев главным смыслом сабантуя назвал единение общества.

Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Анастасия Савинцева предоставлено Башинформу
Фото: Анастасия Савинцева | предоставлено Башинформу
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