Башкирская делегация побывала на III Международном Иртышском сабантуе

Югра, где проживают представители 139 народов мира – яркий пример многонационального единства, основанного на взаимном уважении, доверии и заботе друг о друге. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре активно работает филиал Дома дружбы народов Республики Башкортостан – Башкирский историко-культурный центр, который является одним из самых активных среди ИКЦ. В год они проводят более 50 мероприятий. Не менее важной задачей центра является своевременная подготовка и проведение имиджевых мероприятий, среди которых – ежегодный Сабантуй и Дни башкирской культуры и образования.

«Сабантуй – это глубокий символ единства нашего народа, уважения к труду и традициям. Здесь, на Югорской земле, наш сабантуй становится настоящей площадкой дружбы, где встречаются представители разных национальностей, обмениваются знаниями, добрыми словами и вместе создают атмосферу добра и взаимопонимания», – отметила Дина Булякова, руководитель БИКЦ, председатель Курултая башкир ХМАО – Югры.

На протяжении многих лет в Сургуте также активно работает общественная организация «Башкирская национально-культурная автономия города Сургут». Она способствует не только сохранению башкирского языка, обычаев и традиций, но и вносит неоценимый вклад в укрепление межрегиональных культурных связей.

«Ежегодно мы активно принимаем участие в подготовке и проведении сабантуя в нашем городе. Отрадно, что всегда нас поддерживают артисты Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и известные мастера сцены республики. Это повышает статус всеми любимого праздника, – говорит исполнительный директор организации Зульфира Сырлыбаева. – Огромная благодарность нашим землякам, которые всегда готовы оказать братскую, теплую поддержку и помощь соотечественникам, живущим вдали от родного Башкортостана».

Гостей порадовали выступлениями народная артистка РБ Римма Амангильдина и оркестр «Бишбармак». Музыканты исполняли народные песни в современных жанрах: от поп-музыки до рэпа. Зрители не могли устоять на месте – устроили настоящий танцевальный батл.

«Каждое выступление на Сабантуе – это возможность рассказать о богатстве башкирской культуры. Нас очень тепло встречают, и удивительно видеть, как и взрослые, и дети с восторгом принимают музыку, песни, танцы. Это вдохновляет нас создавать что-то новое и возвращаться сюда снова и снова», – отметил заслуженный артист Башкортостана, руководитель оркестра «Бишбармак» Василь Гафаров.

Первый Иртышский сабантуй прошёл в 2022 году в казахстанском Семее, второй – в Омске. В этом году эстафету принял Сургут.

Ранее мы писали, что Башкирский сабантуй в Ташкенте собрал около 60 тысяч гостей. Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев главным смыслом сабантуя назвал единение общества.