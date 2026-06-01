В Башкирии события книжной ярмарки Китап-Байрам посетили 118 тысяч человек

Дни ярмарки были посвящены Году единства народов России, Году большой и дружной семьи и патриотической теме — «Все для Победы!».

— Мероприятия книжной ярмарки «Китап-Байрам» посетили 118 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году, не знаю почему. А сумма продаж почти в два раза выросла, почти 20 млн рублей, — заявил Глава республики Радий Хабиров и поручил проанализировать посещаемость.

Еще некоторые интересные цифры книжной ярмарки в своем докладе озвучил и. о. министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов. Общее количество участников деловой программы в Уфе составило более 3 тысяч человек.

Самое большое количество книг на ярмарку привезла Республика Беларусь, вес их составил 2,5 тонны. В том числе 1000 наименований были представлены зрителям и покупателям впервые на уфимской ярмарке. Уже в первый день крупные издательства и книготорговая сеть «Планета книги» выручили более 1 млн рублей.

На Акмуллинской площади за три дня было проведено 94 мастер-класса, тематических встреч и программ Республиканского центра народного творчества, которые посетило порядка 3 тысяч человек. В Национальный музей переданы 9 эпосов народов России.

За период проведения ярмарки общий охват публикаций в соцсети «ВКонтакте» превысил 14 тысяч пользователей, количество просмотров контента составило более 191 тысячи. В дни проведения ярмарки ее страницу посетили свыше 8 тысяч человек. В информационном поле за месяц по выставке «Китап-Байрам» зафиксировано более 3 тысяч публикаций СМИ с охватом в 30,5 млн человек. В социальных сетях зафиксировано 17 тысяч сообщений: общий охват — 6,4 млн, совокупная аудитория — 57 млн человек (с учетом всех СМИ и платформ).