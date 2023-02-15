Фильм «Дневник поэта» получил первую награду на кинофестивале «Свой путь»

Фильм Булата Юсупова «Дневник поэта» получил первую фестивальную награду — главный приз в номинации игрового полнометражного кино на международном кинофестивале «Свой путь». Награждение состоялось в среду на закрытии мероприятия в кинотеатре «Родина».

Статуэтку и диплом фестиваля вручил председатель жюри игрового кино, актер театра и кино, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виктор Васильев. На вручение приза к сцене вышла команда — режиссер Булат Юсупов, продюсер Леонид Филинов и художники фильма Айгуль и Алия Байрамгуловы.

- Я вначале радовался, что фестиваль «Свой путь» выбрал Уфу, потом я радовался, что наш фильм попал в конкурс, а в третий раз я радовался, когда нас неожиданно объявили как победителей. Безусловно, все картины великолепны, все они оставили отпечатки в душе, всем большой поклон за такой труд. И спасибо всей моей команде! - сказал Булат Юсупов.- Спасибо за диалоги фестиваля, Уфа становится центром, где ищут пути развития кино. Думаю, что у нашего кино большое будущее.

Фильм «Дневник поэта», посвященный жизни и творчеству народного поэта Башкортостана Рами Гарипова, — заключительная картина национальной трилогии «Первая Республика», куда входят также фильмы «Бабич» и «Первая Республика».

С 9 по 15 февраля столица Башкортостана впервые принимала международный кинофестиваль «Свой путь». На двух популярных уфимских площадках — в кинотеатре «Родина» и Доме актера им. Б. Юсуповой представлены российские и зарубежные фильмы. Уникальность кинофестиваля была в том, что зрители могли не только посмотреть художественные и документальные картины, посвященные актуальным и глубоким вопросам современности, но и обсудить их с экспертами — авторами, актерами, известными деятелями российской культуры, писателями, журналистами, общественными деятелями.

Главным информационным партнером фестиваля выступило информационное агентство «Башинформ».