Коронавирус в Башкирии: Погиб молодой волонтер; новые данные по зараженным школьникам

Вирус никуда не ушел: Глава Башкирии призвал принять все меры, направленные на повышение COVID-настороженности в учреждениях, чтобы избежать вспышек заболеваемости коронавирусом.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Много тяжелых больных. 22 марта в Башкирии общее число заболевших коронавирусной инфекцией составило 31 377 человек. За сутки подтвердили 112 новых случаев заражения COVID-19, сообщил вице-премьер – министр здравоохранения РБ Максим Забелин на совещании в правительстве. Сейчас в активной форме болеют коронавирусом 5 089 человек. Среди них почти 200 школьников и 138 учителей, информировали в Минобрнауки. В стационарах республики проходят лечение 277 инфицированных, 41 из них в тяжелом состоянии, 7 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели за сутки 121 человек, всего — 25 952, следует из сводки Минздрава.

От коронавируса умер первый волонтер. За последние сутки в Башкирии число жертв ковида возросло на три. Общее количество умерших из-за COVID-19 на 22 марта составило 336 человек.

Впервые с начала пандемии в республике жертвой коронавирусной инфекции стал волонтер. 35-летний Радик Асфандияров вступил в ряды добровольцев с начала пандемии, а подхватил инфекцию в феврале и сгорел буквально за месяц. Сердце Радика Асфандиярова остановилось 17 марта в зубовском ковид-центре. У погибшего остались супруга и двое детей.

«Мы соболезнуем. Помогите, примите участие, родителям и семье тоже надо оказать внимание», — дал поручение на оперативке в правительстве глава республики Радий Хабиров. Он признал, что вирус никуда не ушел, и попросил вновь организовать проверки соцучреждений, больниц и на транспорте и принять меры, направленные на повышение COVID-настороженности в учреждениях, чтобы избежать вспышек заболеваемости коронавирусом.

Семья умершего Радика Асфандиярова получит материальную компенсацию 250 тысяч рублей.

Новые пункты вакцинирования. В Башкирии продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил 130 942 дозы антиковидной вакцины. На 22 марта полностью вакцинированы от ковида 76 тысяч человек. Наращиванию темпов прививочной кампании должны помочь мобильные пункты вакцинации. С 15 по 19 марта 567 человек получили прививку в мобильном пункте на базе театра оперы и балета в Уфе. Здесь желающие могут привиться по будням с 15:00 до 20:00. На этой неделе пункты вакцинации планируют открыть в крупных торговых центрах «Мега», «Планета», «Башкирия» в Уфе и «СитиМолл» в Стерлитамаке.

Прививку от коронавируса сегодня намерен сделать президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин.

Коллективный иммунитет россиян может быть сформирован раньше июля-августа 2021 года, если вырастут темпы выпуска вакцины и вакцинации граждан, заявила 22 марта вице-премьер Татьяна Голикова.

На сегодня в России зафиксировано 4 466 153 случая заражения коронавирусом, из них новых — 9 284. За сутки умер 361 человек, за весь период — 95 391. Коронавирусом заразился телеведущий Иван Ургант.

Новый рост заболеваемости. В мире число заразившихся ковидом превысило более 123 млн случаев, умерли 2 715 292 человека, по данным Университета Джонса Хопкинса. При этом заболеваемость вновь начала расти в странах Азии, Америки и Европы. Как сообщает ВОЗ, за минувшие сутки в мире зарегистрировано 513,8 тыс. новых инфицированных против 480 тыс. неделей ранее, при этом более 40% случаев приходится на Европу. Так, во Франции на минувшей неделе суточный прирост числа заражений стабильно превышал отметку в 30 тыс., что соответствует показателям ноября прошлого года. Также на уровень ноябрьских максимумов вышла заболеваемость в Польше (27 тыс.), Италии (25-26 тыс.), на Украине (10-15 тыс.), информирует ТАСС. В Чехии заболеваемость держится на уровне 12-14 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует значениям двух предыдущих пиков в октябре и январе. В США суточный прирост новых заражений увеличился до 60 тыс. после снижения до уровня менее 50 тыс. В Бразилии уже неделю прирост числа заразившихся превышает бывшие рекордными для страны 80 тыс. в сутки. В Турции последние два дня регистрировали более 21 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки, больше было только в декабре — 32 тысячи.