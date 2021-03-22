Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии COVID-19 болеют почти 200 школьников и 138 учителей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане в настоящее время болеют COVID-19 менее 200 школьников и 138 учителей, сообщил на оперативном совещании в Правительстве РБ министр образования и науки Айбулат Хажин.

По данным на 22 марта, в дошкольных образовательных учреждениях на сегодняшний день зарегистрировано пятеро больных среди детей и 18 — среди работников.

В целом, фиксируется резкое снижение числа инфицированных в общеобразовательных организациях.

Глава региона Радий Хабиров отметил, что, несмотря на улучшение эпидситуации, расслабляться нельзя. «Очень важно сейчас не допустить вспышек заболевания», сказал он.