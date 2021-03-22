Фото: Валерий Шахов В Башкирии открываются новые пункты вакцинирования Фото: Валерий Шахов

В Башкирии дополнительно открываются новые пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В Уфе — это ТЦ «Мега», ТЦ «Планета», лайф-стайл центр «Башкирия», в Стерлитамаке — ТЦ «СитиМолл». Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал вице-премьер правительства — министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

«В Уфе действует постоянный мобильный пункт вакцинации на базе Башкирского театра оперы и балета, который показал свою эффективность. За неделю с 15 по 19 марта на базе этого пункта вакцинировались 567 человек», — сообщил Забелин.