Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.13

EUR 88.43

22 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии открываются новые пункты вакцинирования

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии открываются новые пункты вакцинирования Фото: Валерий Шахов

В Башкирии дополнительно открываются новые пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В Уфе — это ТЦ «Мега», ТЦ «Планета», лайф-стайл центр «Башкирия», в Стерлитамаке — ТЦ «СитиМолл». Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал вице-премьер правительства — министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

«В Уфе действует постоянный мобильный пункт вакцинации на базе Башкирского театра оперы и балета, который показал свою эффективность. За неделю с 15 по 19 марта на базе этого пункта вакцинировались 567 человек», — сообщил Забелин.

 

ИА «Башинформ»

Теги: вакцина
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вновь похолодает до -20 градусов
В Башкортостане в ближайшие три дня короткое потепление вновь сменится похолоданием. По данным Башгидрометцентра, в воскресенье, 21 марта, днем по респуб
В ЦБ дали советы по поводу «ошибочного» перевода на карту
Мошенничества с якобы ошибочными переводами грозят не только потерей денег, но и могут втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств, с
В Уфе названы основные проблемы строительства моста между Демой и Телецентром
В ходе обсуждения хода разработки Генплана Уфы на период до 2040 года, был рассмотрен вопрос строительства моста через реку Белую, связывающего Дему и р
В Санкт-Петербурге убили 16-летнего жителя Башкирии
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Как сообщает пресс-служба местного Следственного комитета, обвиняемый в ноч
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть