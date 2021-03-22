Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.13

EUR 88.43

22 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Семья умершего от COVID-19 первого волонтера в Башкирии получит материальную компенсацию

ОБЩЕСТВО
Фото: Инстаграм

Семья умершего от COVID-19 первого волонтера в Башкирии получит материальную компенсацию Фото: Инстаграм

17 марта в зубовском инфекционном центре остановилось сердце 36-летнего Радика Асфандиярова. Мужчина стал первым волонтером из Башкирии, умершим от новой коронавирусной инфекции. Доброволец подхватил инфекцию в начале февраля и сгорел буквально за месяц.

Радик трудился в Чишминском РЭС диспетчером и успевал на полставки подрабатывать электриком в районном спортивном комплексе. В ряды добровольцев он вступил с начала пандемии, всегда спешил доставить пожилым людям и нуждающимся продуктовые наборы и другой работы не чурался.

«Как-то вызвался починить скважину одной бабушке в Чишмах. Она не уставала его благодарить. Радика многие знали как хорошего, отзывчивого человека. Он всегда спешил на помощь», — рассказала агентству «Башинформ» главный специалист по делам молодежи Чишминского района республики Ильвина Байбурина.

Семья от какой-либо материальной помощи по организации похорон Радика Асфандиярова отказалась. Однако согласно постановлению премьер-министра правительства Башкирии семья скончавшегося от COVID-19 добровольца имеет право на выплату в размере 250 тысяч рублей. Сейчас районный волонтерский центр «Единой России» собирает необходимые документы. Материальная помощь будет оказана через Министерство молодежи и спорта РБ в течение полугода.

У Радика Асфандиярова осталась супруга и двое детей 6 и 15 лет.

Агентство «Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким волонтера.

 

ИА «Башинформ»

Теги: волонтер, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вновь похолодает до -20 градусов
В Башкортостане в ближайшие три дня короткое потепление вновь сменится похолоданием. По данным Башгидрометцентра, в воскресенье, 21 марта, днем по респуб
В ЦБ дали советы по поводу «ошибочного» перевода на карту
Мошенничества с якобы ошибочными переводами грозят не только потерей денег, но и могут втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств, с
В Уфе названы основные проблемы строительства моста между Демой и Телецентром
В ходе обсуждения хода разработки Генплана Уфы на период до 2040 года, был рассмотрен вопрос строительства моста через реку Белую, связывающего Дему и р
В Санкт-Петербурге убили 16-летнего жителя Башкирии
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Как сообщает пресс-служба местного Следственного комитета, обвиняемый в ноч
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть