Фото: Инстаграм Семья умершего от COVID-19 первого волонтера в Башкирии получит материальную компенсацию Фото: Инстаграм

17 марта в зубовском инфекционном центре остановилось сердце 36-летнего Радика Асфандиярова. Мужчина стал первым волонтером из Башкирии, умершим от новой коронавирусной инфекции. Доброволец подхватил инфекцию в начале февраля и сгорел буквально за месяц.

Радик трудился в Чишминском РЭС диспетчером и успевал на полставки подрабатывать электриком в районном спортивном комплексе. В ряды добровольцев он вступил с начала пандемии, всегда спешил доставить пожилым людям и нуждающимся продуктовые наборы и другой работы не чурался.

«Как-то вызвался починить скважину одной бабушке в Чишмах. Она не уставала его благодарить. Радика многие знали как хорошего, отзывчивого человека. Он всегда спешил на помощь», — рассказала агентству «Башинформ» главный специалист по делам молодежи Чишминского района республики Ильвина Байбурина.

Семья от какой-либо материальной помощи по организации похорон Радика Асфандиярова отказалась. Однако согласно постановлению премьер-министра правительства Башкирии семья скончавшегося от COVID-19 добровольца имеет право на выплату в размере 250 тысяч рублей. Сейчас районный волонтерский центр «Единой России» собирает необходимые документы. Материальная помощь будет оказана через Министерство молодежи и спорта РБ в течение полугода.

У Радика Асфандиярова осталась супруга и двое детей 6 и 15 лет.

Агентство «Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким волонтера.