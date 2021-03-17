Коронавирус в Башкирии: Умерли еще два человека; новые случаи заражения и большие штрафы

В России обнаружены новые штаммы коронавируса. Эти разновидности опаснее исходного «китайского» варианта, более заразны и чаще приводят к смерти.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

30 679 заболевших COVID-19 зарегистрировано в Башкирии с начала пандемии. Из них почти 10 тысяч инфицированных подтверждено в Уфе – 9 982 случая. Суточный прирост зараженных в республике составил 120 случаев. 45 из них выявлено в Уфе, по 9 – в Белорецком районе и Стерлитамаке, 7 – в Мелеузовском районе, следует из сводки регионального Минздрава.

Сейчас в стационарах республики лечится 301 зараженный коронавирусом, 27 из них находятся в тяжелом состоянии, 7 пациентов — на ИВЛ. С легкой формой заболевания дома получают лечение от ковида 5 067 человек. Выздоровели за все время почти 25 тысяч человек.

За сутки от коронавирусной инфекции в Башкирии умерли еще два человека. По данным официальной статистики, всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 319 человек. В России за сутки число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 443 против 404 днем ранее и в целом составило 92 937. Всего в стране зафиксировано свыше 4,409 млн случаев заражения COVID-19, из них новых — 9 393.

Новые штаммы. По данным Роспотребнадзора, в России обнаружены южноафриканский штамм коронавируса, а также британский вариант. По мнению специалистов, эти разновидности опаснее исходного «китайского» коронавируса, более заразны и чаще приводят к смерти, пишет ТАСС. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Великобритании Россия продлила приостановку авиасообщения с этой страной до 16 апреля.

Большие COVID-штрафы. 42-летний житель села Николо-Березовка Башкирии заплатит штраф за то, что в пандемию коронавируса дважды нарушил масочный режим. По данным Краснокамского межрайонного суда, в сентябре 2020 года за первое нарушение статьи административного кодекса РФ суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей. Однако в январе 2021-го он вновь попался в общественном месте без маски. «Суд принял во внимание ряд исключительных обстоятельств и проявил снисхождение к нарушителю», — пояснили в суде. В итоге селянин заплатит не 15 тыс. рублей, как положено, а 7,5 тысячи.

Также заплатит штраф, но уже в 15 тысяч рублей, туристка из Башкирии, нарушившая санэпиднормы в период пандемии коронавируса. По данным Октябрьского городского суда, 19 сентября 2020 года женщина вернулась в Россию из Турции, но не заполнила анкету в госуслугах до вылета в РФ и не разместила там же результаты COVID-теста после возвращения. За это туристка привлечена к административной ответственности.

В мире число зараженных COVID-19 превысило 120 млн, свыше 2,660 млн человек из них умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Из-за проблем с европейской вакциной AstraZeneca Латвия, Кипр и Швеция приостановили ее применение.

Среди привившихся российской вакциной от ковида «Спутник V» не зафиксировано ни одного летального исхода, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.