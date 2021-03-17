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Коронавирус в Башкирии: Умерли еще два человека; новые случаи заражения и большие штрафы

ОБЩЕСТВО

В России обнаружены новые штаммы коронавируса. Эти разновидности опаснее исходного «китайского» варианта, более заразны и чаще приводят к смерти.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

30 679 заболевших COVID-19 зарегистрировано в Башкирии с начала пандемии. Из них почти 10 тысяч инфицированных подтверждено в Уфе – 9 982 случая. Суточный прирост зараженных в республике составил 120 случаев. 45 из них выявлено в Уфе, по 9 – в Белорецком районе и Стерлитамаке, 7 – в Мелеузовском районе, следует из сводки регионального Минздрава.

Сейчас в стационарах республики лечится 301 зараженный коронавирусом, 27 из них находятся в тяжелом состоянии, 7 пациентов — на ИВЛ. С легкой формой заболевания дома получают лечение от ковида 5 067 человек. Выздоровели за все время почти 25 тысяч человек.

За сутки от коронавирусной инфекции в Башкирии умерли еще два человека. По данным официальной статистики, всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 319 человек. В России за сутки число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 443 против 404 днем ранее и в целом составило 92 937. Всего в стране зафиксировано свыше 4,409 млн случаев заражения COVID-19, из них новых — 9 393.

Новые штаммы. По данным Роспотребнадзора, в России обнаружены южноафриканский штамм коронавируса, а также британский вариант. По мнению специалистов, эти разновидности опаснее исходного «китайского» коронавируса, более заразны и чаще приводят к смерти, пишет ТАСС. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Великобритании Россия продлила приостановку авиасообщения с этой страной до 16 апреля.

Большие COVID-штрафы. 42-летний житель села Николо-Березовка Башкирии заплатит штраф за то, что в пандемию коронавируса дважды нарушил масочный режим. По данным Краснокамского межрайонного суда, в сентябре 2020 года за первое нарушение статьи административного кодекса РФ суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей. Однако в январе 2021-го он вновь попался в общественном месте без маски. «Суд принял во внимание ряд исключительных обстоятельств и проявил снисхождение к нарушителю», — пояснили в суде. В итоге селянин заплатит не 15 тыс. рублей, как положено, а 7,5 тысячи.

Также заплатит штраф, но уже в 15 тысяч рублей, туристка из Башкирии, нарушившая санэпиднормы в период пандемии коронавируса. По данным Октябрьского городского суда, 19 сентября 2020 года женщина вернулась в Россию из Турции, но не заполнила анкету в госуслугах до вылета в РФ и не разместила там же результаты COVID-теста после возвращения. За это туристка привлечена к административной ответственности.

В мире число зараженных COVID-19 превысило 120 млн, свыше 2,660 млн человек из них умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Из-за проблем с европейской вакциной AstraZeneca Латвия, Кипр и Швеция приостановили ее применение.

Среди привившихся российской вакциной от ковида «Спутник V» не зафиксировано ни одного летального исхода, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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