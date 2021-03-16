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16 марта Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

С начала пандемии в Башкирии зарегистрировано почти 30,7 тысячи заболевших COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

С начала пандемии в Башкирии зарегистрировано почти 30,7 тысячи заболевших COVID-19 Фото: Олег Яровиков

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Башкирии умерли два человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса, по данным официальной статистики, скончались 319 человек.

Выявлено почти 30,7 тысячи заболевших, 120 из которых пришлись на последние сутки.

Выздоровели за это время почти 25 тысяч человек.

В целом по России с начала пандемии зарегистрировано свыше 4,409 млн случаев коронавирусной инфекции, из которых умерли около 93 тысяч человек. Из них 443 человека скончались за минувшие сутки.

 

Галина Бахшиева

Теги: коронавирус
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