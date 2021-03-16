Фото: Ксения Калинина Туристка из Башкирии нарушила коронавирусные правила и теперь заплатит штраф Фото: Ксения Калинина

Октябрьский городской суд рассмотрел материалы дела об административном правонарушении в отношении местной жительницы. По данным пресс-службы суда, женщина 19 сентября 2020 года вернулась в Россию из Турции и нарушила коронавирусные правила. А именно — она не заполнила анкету на портале госуслуг до вылета в РФ, а когда вернулась, не разместила там же информацию о результате лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Таким образом, суд решил, что жительница города Октябрьского нарушила санэпиднормы в период пандемии коронавируса, и постановил привлечь правонарушительницу к административной ответственности – оштрафовать на 15 тысяч рублей.

На заседание суда женщина не явилась. Она извещалась о нем через почтовое извещение, которое не было доставлено.