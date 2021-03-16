Коронавирус в Башкирии: Стало больше тяжелых больных; смертность не отступает

«Вокруг страны все очень сложно». В аэропорту Уфы, по поручению Главы Башкирии, прибывающих начнут проверять на коронавирус.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Стало больше тяжелых больных. На 15 марта в Башкирии за сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 125 человек. Из них 38 новых заражений выявлено в Уфе, 16 — в Белебеевском районе, 8 – в Миякинском. Всего с марта прошлого года в республике зарегистрировано 30 559 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, сообщили на оперативном совещании в Правительстве РБ. Сейчас в стационарах республики проходят лечение 267 заболевших, 30 пациентов находятся тяжелом состоянии (днем ранее таких было 21), 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

«Смертность от коронавируса не отступает». По данным оперштаба, 15 марта в Башкирии число умерших от коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на два. С начала пандемии жертвами вируса в регионе стали 317 человек. В России за сутки число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 404 против 395 днем ранее, всего умерло 92 494 человека.

«Меня пугает, что смертность от коронавируса не отступает. В три раза количество инфицированных уменьшилось по РФ, а смертность-то от коронавируса довольно высокая, по несколько человек каждую неделю мы хороним», — констатировал глава Башкирии Радий Хабиров на совещании.

На сегодня в России зафиксировано 4 400 045 случаев заражения ковидом, из них новых — 9437. Впервые с января коэффициент распространения коронавируса в стране превысил единицу и достиг 1,03. В Москве этот показатель вырос до 1,32, что стало максимумом с октября 2020 года, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. В Башкирии коэффициент распространения коронавируса составляет 0,96. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

«Мы видим, что инфекция отступает, но что-то уж больно тревожно на душе. Вокруг страны все очень сложно. Многие страны по новой закрываются на карантин. В регионах вокруг нас по 200-300 заболевших регистрируется каждый день», — заявил Радий Хабиров 15 марта и поручил начать проверять на COVID-19 прибывающих в аэропорту Уфы. Проверки будут выборочными, чтобы не допустить входа инфекции в регион.

Тем временем в республике больницы, перепрофилированные в ковид-госпитали, возвращаются к прежнему формату работы. В итоге число коек инфекционного профиля в стационарах региона снизилось до 2068, из них 1200 коек в Уфе. Сейчас они заполнены на 76,4%.

121 человек вакцинировался от COVID-19 в мобильном пункте Башоперы в день открытия, 15 марта. Вакцинация проводится бесплатно, в порядке «живой очереди». С собой надо иметь паспорт и полис ОМС. Напомним, мобильный пункт вакцинации в Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5) работает в будни с 15 до 20 часов. По сводке Минздрава, на 15 марта в Башкирии 65 тысяч жителей сделали первый и второй компонент вакцины от COVID-19. В целом по стране обе дозы «Спутника V» получили 3,5 млн россиян. По числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, Россия лидирует в Европе. По данным ТАСС, Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V».

Между тем Германия, Нидерланды, Испания, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca. Сегодня, 16 марта, Комитет ВОЗ рассмотрит вопрос о безопасности этого препарата.