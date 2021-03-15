В мобильном пункте Башоперы в день открытия от COVID-19 вакцинировалось более 120 человек

В Уфе мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в Башкирском театре оперы и балета. 15 марта здесь уже вакцинировался 121 человек.

Вакцинация проводится бесплатно, без предварительной записи, в порядке «живой очереди». С собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

Мобильный пункт вакцинации (ул. Ленина, 5, центральный вход) работает в будние дни с 15 до 20 часов.

Телефон для справок: 8 (347) 273-83-54.