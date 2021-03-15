В аэропорту Уфы прибывающих начнут проверять на коронавирус

В аэропорту Уфы прибывающих начнут проверять на COVID-19. Такое поручение дал сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Проверки будет выборочными, чтобы не допустить входа инфекции в регион.

«Мы видим, что инфекция отступает, но что-то уж больно тревожно на душе. Вокруг страны все очень сложно. Многие страны по новой закрываются на карантин. В регионах вокруг нас по 200- 300 заболевших регистрируется каждый день. И меня пугает, что смертность от коронавируса не отступает. В три раза количество инфицированных уменьшилось по РФ, а смертность-то от коронавируса довольно высокая, по несколько человек каждую неделю мы хороним», — сказал Радий Хабиров.