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15 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В аэропорту Уфы прибывающих начнут проверять на коронавирус

ОБЩЕСТВО

В аэропорту Уфы прибывающих начнут проверять на COVID-19. Такое поручение дал сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Проверки будет выборочными, чтобы не допустить входа инфекции в регион.

«Мы видим, что инфекция отступает, но что-то уж больно тревожно на душе. Вокруг страны все очень сложно. Многие страны по новой закрываются на карантин. В регионах вокруг нас по 200- 300 заболевших регистрируется каждый день. И меня пугает, что смертность от коронавируса не отступает. В три раза количество инфицированных уменьшилось по РФ, а смертность-то от коронавируса довольно высокая, по несколько человек каждую неделю мы хороним», — сказал Радий Хабиров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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