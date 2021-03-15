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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

30 жителей Башкирии с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

30 жителей Башкирии с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии Фото: Валерий Шахов

На оперативном совещании в Правительстве РБ представили суточные данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа диагноз COVID-19 подтвержден у 125 жителей Башкирии. Таким образом, всего на территории республики зарегистрировано 30 559 инфицированных.

В стационарах продолжают проходить лечение 267 человек, из них 228 — в состоянии средней степени тяжести, тяжелых — 30 пациентов, 9 человек в возрасте более 75 лет находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил вице-премьер — министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Число коек инфекционного профиля в стационарах региона снижается. Сейчас их количество — 2068 коек, из них в Уфе — 1200. Заполняемость составляет 76,4%.

По состоянию на 15 марта, 65 тысяч жителей Башкирии сделали первый и второй компонент вакцины от COVID-19, добавил министр.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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