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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Коронавирус в Башкирии: Заболевших уже 18,7 тысячи; Хабиров вакцинировался одним из первых

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии признался, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» одним из первых, как доброволец.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Заболевших уже 18,7 тысячи. 29 декабря в Башкирии количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 166 человек. Из них 43 случая выявлено в Уфе, 17 — в Учалинском районе, 14 — в Дуванском, по 13 — в Альшеевском районе и в Нефтекамске. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 728 заболевших COVID-19, информировали в Минздраве РБ. На сегодня в стационарах республики находятся 885 больных коронавирусом, 70 из которых — в тяжелом состоянии, 12 — на ИВЛ. Амбулаторно с легкой формой заболевания лечатся 3 053 человека.

«Новых случаев смерти от COVID-19 в регионе не зарегистрировано и по-прежнему составляет 135 человек, — сообщили также в ведомстве. — За сутки из стационаров республики выписаны 111 человек. Всего с начала пандемии в регионе выписаны из больниц 14 655 человек».

Число заболевших внебольничной пневмонией за сутки составило 328. Выписаны из больниц с выздоровлением 302 человека.

«Нам нужно вакцинировать более 2 млн человек», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров 29 декабря на пресс-коференции и признался, что сделал вакцину от коронавируса одним из первых, как доброволец. Это была вакцина «Спутник V» и после нее Радий Хабиров чувствует себя хорошо. По словам главы, точное количество переболевших коронавирусом неизвестно, так как многие люди переболели, даже не зная, что подхватили вирус. «Например, у моего сына тоже уже есть антитела», — привел пример Хабиров. По его словам, в борьбе с коронавирусом должны сработать две вещи — коллективный иммунитет и вакцинация. «Нам нужно вакцинировать более двух миллионов человек. Вакцина в 2021 году будет приходить большими партиями. Это большая задача», — сказал глава республики.

Самолечение среди ковид-беременных может привести к трагическим последствиям. Об этом предупредила врач COVID-роддома Уфы. В преддверии Нового года с просьбой к беременным обратилась заведующая родильным отделением Дёмского COVID-госпиталя Дина Абсалямова. Она призвала женщин не бояться обращаться в больницу, если проявились признаки коронавирусной инфекции, и не заниматься самолечением. По информации медика, с начала пандемии ковид-роддом принял почти 900 пациенток, и было зафиксировано несколько случаев мертворождений. «Процент мертворождений выше, когда при ковиде женщины поздно обращались за медпомощью – на второй-третьей неделе болезни. То есть они лежали дома с температурой, занимались самолечением, и результат был таким», — сообщила «Башинформу» Дина Абсалямова. Она отметила, что перед Новым годом всегда происходит затишье – больные не хотят сразу обращаться к врачам, в праздники ложиться в медучреждение. При этом своевременное обращение к врачам снижает риск осложнений, в том числе и мертворождений, подчеркнула собеседница.

О том, как в Уфе выжила родившая мертвого ребенка тяжелая ковид-больная девушка – читайте здесь.

Отдохнул за границей — сдай тест на ковид. Жители Башкирии, которые на новогодние праздники планируют отдых за границей, обязаны сдать анализ на COVID-19 по возвращении в республику. Об этом на брифинге 29 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Забелин. «Да, уважаемые граждане, жители республики, этот анализ нужно будет сдать. Россияне, которые прибывают на территорию РФ воздушным транспортом или каким-либо другим из-за границы, должны заполнить специальные анкеты», — сказал он. По словам министра, в течение трех календарных дней со дня прибытия в РФ граждане должны сдать ПЦР-анализ на ковид и разместить его результаты на портале госуслуг.

В России 29 декабря зафиксирован минимальный прирост заболевших за последние две недели - 27 002 новых случая за сутки. Общее число заболевших ковидом достигло 3 105 037 случаев. За сутки умерли 562 человека, за весь период — 55 827. По данным Роспотребнадзора, иммунитет после болезни держится в течение шести месяцев. Глава Сбербанка Герман Греф признался ТАСС, что вакцинировался «Спутником V» еще в апреле. По словам главы Минздрава, с января 2021 года привившиеся россияне смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг.

В мире число зараженных превысило 81,4 млн, скончались 1 777 549 человек.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, вакцинация, «Спутник V», COVID-19
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