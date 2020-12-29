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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Отдохнувшие в новогодние праздники за границей жители Башкирии обязаны сдать тест на ковид

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Отдохнувшие в новогодние праздники за границей жители Башкирии обязаны сдать тест на ковид Фото: Олег Яровиков

Жители Башкирии, которые планируют отдых за границей на новогодние праздники, обязаны сдать анализ на COVID-19 по возвращении в родную республику. Об этом на брифинге 29 декабря заявил министр здравоохранения Максим Забелин.

«Да, уважаемые граждане, жители республики. Этот анализ нужно будет сдать. Россияне, которые приезжают на территорию РФ воздушным транспортом или каким-либо другим из-за границы, должны заполнить специальные анкеты на борту. Соответствующие формы следует заполнить и на едином портале госуслуг в электронном виде до вылета в РФ при покупке билета, когда угодно, но не позднее регистрации на сам рейс», — сообщил глава Минздрава РБ.

По словам министра, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ граждане должны пройти лабораторное исследование на ковид методом ПЦР и разместить информацию о результате анализа в специальной форме на едином портале госуслуг.

 

ИА «Башинформ»

Теги: медицина, коронавирус
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