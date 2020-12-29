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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров признался, что он вакцинировался от коронавируса, как доброволец

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров признался, что он вакцинировался от коронавируса, как доброволец Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана сегодня на пресс-конференции признался, что он сделал вакцину от коронавируса одним из первых, как доброволец. Это была вакцина «Спутник V» и после нее Радий Хабиров чувствует себя хорошо. По его словам, точное количество переболевших коронавирусом сегодня никто не скажет, есть очень много людей, которые перенесли болезнь латентно. По официальной статистике – 18 782 человека на сегодняшний день болели коронавирусом, но эти цифры, конечно, больше, потому что многие люди даже не знали, что они подхватили вирус.

«Например, у моего сына тоже уже есть антитела. Мы очень переживаем, что увеличилась смертность в Башкортостане, как и в целом по России. Это не значит, что на количество смертей повлиял коронавирус. На следующий год мы будем ситуацию исправлять», — сказал Глава региона.
По его словам, в борьбе с коронавирусом должны сработать две вещи: это коллективный иммунитет, так как очень многие люди переболели, и второе — это вакцинация. «По сути, нам нужно вакцинировать более двух миллионов человек. Вакцина в 2021 году будет приходить большими партиями. Это большая задача».

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Коронавирус
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