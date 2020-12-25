Коронавирус в Башкирии: Число заболевших приближается к 18 тысячам; у медиков «нет сил»

Министр здравоохранения Башкирии рассказал, когда сделает прививку от коронавируса и кто в республике отказывается от вакцинации.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в регионе.

163 новых случая заражения коронавирусом выявили в Башкирии 24 декабря за сутки – это новый максимум с начала пандемии. Причем больше всего новых заболевших выявлено в Белебеевском районе – 30 случаев, в Уфе – 20, в Кумертау – 12, следует из данных Минздрава РБ. Общее количество заболевших COVID-19 в республике вплотную приблизилось к 18 тысячам и составило 17 904. В стационарах сейчас лечатся 875 человек, из них 55 в тяжелом состоянии, 13 — на ИВЛ. На амбулаторном лечении — 2 840 пациентов. За сутки выявлено 417 случаев внебольничной пневмонии.

Также за сутки в Башкирии зарегистрирован еще один случай смерти от коронавируса. Общее число умерших от ковида достигло 129. 24 декабря на брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что в этом году в Башкирии фиксируется рост уровня смертности от болезней органов дыхания. По его словам, доля умерших от заболеваний дыхательной системы составляет 8% от общей смертности населения в регионе. С января по октябрь 2020 года в республике скончались 47 137 жителей, что на 5 710 человек (14%) больше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Росстата.

Когда министр сделает прививку от ковида? В Башкирию поступило уже более 4,5 тысячи доз вакцин от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак». Скоро ожидается поступление очередной партии, информировал глава регионального Минздрава. А в новом году республика получит более 1 млн доз вакцины уже не только «Гам-КОВИД-Вак», но и других препаратов, в том числе вакцины центра «Вектор». «Как только у нас будет в достаточном количестве вакцин, я тоже пройду вакцинацию, чтобы иметь полноценную защиту от инфекции», — заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

И кто отказывается от вакцинации от COVID-19? Также, по словам Максима Забелина, в Башкирии есть случаи единичных отказов от вакцинации от ковида «среди среднего медперсонала». «Вся вакцинация осуществляется только на добровольной основе. Отказом могут служить медицинские противопоказания и нежелание самого человека. Таких случаев несколько», — сообщил министр. Напомним, в первую очередь вакцинируют врачей, учителей, полицейских и соцработников.

А если придет новый штамм? В случае прихода в регион нового штамма COVID-19, зафиксированного в Великобритании, «мы примем все необходимые меры, которые были в первую волну» и «будем действовать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава страны», — рассказал глава Минздрава Башкирии, отметив при этом, что «имеющаяся вакцина «Гам-КОВИД-Вак» чувствительна в том числе и для этого подштамма».

Медикам удвоили выплаты за работу в условиях COVID-19. Такое постановление подписал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Так, врачам, работающим в условиях новой коронавирусной инфекции, вместо 700 рублей за смену будут платить 1 400, среднему медперсоналу – 700 рублей вместо 350, младшему – 300 рублей вместо 150, следует из документа. Ранее «Башинформ» сообщал, что президент России поручил произвести выплаты медикам, которые в новогодние праздники будут работать с больными коронавирусом пациентами, в двойном размере.

«Практически нет сил» - так охарактеризовали свое состояние 16% опрошенных башкирских медиков, 48% из них оценили свое эмоциональное состояние ниже удовлетворительного. С результатами опроса медиков Башкирии, в котором приняли участие почти 700 респондентов, поделился Республиканский профсоюз работников здравоохранения. Среди потребностей 55,3% медиков назвали необходимость в оздоровлении и реабилитации, в том числе в «вечерних» профилакториях, еще 32% опрошенных говорили о необходимости отдыха. Председатель профсоюза Рауль Халфин заявил, что поддержать работоспособность уставших и «выгорающих» в пандемию медиков необходимо уже сейчас. «Хорошо было бы, если медицинским учреждениям удалось применить технологию «дневного стационара» и «вечернего профилактория» для курсов восстановления здоровья и психологической разгрузки своих работников», — сказал он.

37 медикам Башкирии Глава региона Радий Хабиров вручил госнаграды. Так, 24 декабря девять врачей награждены орденом Пирогова, шесть медиков стали «Заслуженными врачами РБ», еще четверо — «Заслуженными работниками здравоохранения». Хабиров отметил, что с первых дней появления коронавирусной инфекции медики рисковали своим здоровьем, им приходилось быть в разлуке с родными и близкими, трудиться сутками в «красных зонах», часто — на пределе человеческих возможностей.

На этой неделе Стерлитамакский ковид-госпиталь принял первых пациентов. Как организована работа в «красной» зоне нового госпиталя, как справляются врачи и медсестры? Об этом и многом другом — в спецрепортаже «Башинформа».

24 декабря в России за сутки выявили максимальное количество новых зараженных ковидом — 29 935, всего в стране зафиксировано 2 963 688 случаев заражения. Умерли за сутки 635 человек — также максимум с начала пандемии, за весь период — 53 096.

В мире зафиксировано уже более 78 млн случаев заражения, из них свыше 1 млн 740 тысяч человек умерли. В Италии, где более 2 млн зараженных, вступил в силу новый локдаун. В стране не работают магазины розничной торговли, рестораны могут обслуживать клиентов только навынос. На рождественские застолья можно приглашать не более двух взрослых с детьми до 14 лет. Запрещено собираться на площадях городов, в том числе в новогоднюю ночь.