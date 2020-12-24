Минздрав Башкирии рассказал о действиях в случае прихода в регион нового штамма COVID-19
В Минздраве Башкирии рассказали о действиях в случае прихода в регион нового штамма COVID-19, зафиксированного в Великобритании.
«Если будет такая угроза, то мы примем все необходимые меры, которые были в первую волну. Это проведение тестирования, самоизоляция вернувшихся из-за границы и т.д. Если этот штамм объявится на территории Российской Федерации, то будем действовать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава страны. Но по полученной нами информации, имеющаяся вакцина «Гам-КОВИД-Вак» чувствительна в том числе и для этого подштамма», — отметил глава ведомства Максим Забелин.
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