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24 декабря Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии растет смертность от болезней органов дыхания

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в этом году фиксируется рост уровня смертности от болезней органов дыхания, сообщил на брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин. По его словам, доля умерших от заболеваний дыхательной системы составляет 8% об общей смертности населения в регионе.

﻿«За 10 месяцев 2020 года прирост смертности в республике идет по всем классам заболеваний, — отметил глава Минздрава. — Лидерами являются болезни органов дыхания, эндокринной системы и заболевания органов кровообращения. Как в ковидную, так и в доковидную эпоху доля смертности от болезней системы кровообращения составляет чуть больше трети, около 40%. Второе место продолжают занимать новообразования — 15%. И в этом году, действительно, у нас есть рост по болезням органов дыхания».
В то же время в республике регистрируется снижение уровня младенческой смертности, смертности от внешних причин, в том числе по суицидам. Идет уменьшение количества умерших от туберкулеза, добавил министр.

Как сообщал ранее «Башинформ», по данным Росстата, с января по октябрь 2020 года в Башкортостане скончались 47 137 жителей, что на на 5 710 человек (14%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в октябре в республике умерло 6 045 человек — на 1 601 больше, чем в октябре 2019 года.

 

ИА «Башинформ»

Теги: смертность
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