Стерлитамакский ковид-госпиталь принял первых пациентов: спецрепортаж из «красной» зоны

Открытый 19 декабря 2020 года инфекционный госпиталь в Стерлитамаке начал работу.

Как организована работа госпиталя в «красной» зоне нового госпиталя? Как справляются врачи и медсестры? Мы вышли в «открытый космос», чтобы узнать подробности.

В настоящее время запущено одно крыло для лечения коронавирусных пациентов, куда перешли все врачи и медсестры инфекционной больницы Стерлитамака. Действуют 14 боксов для 42 человек.

Как только введут в эксплуатацию остальные корпуса, госпиталь станет полноценным инфекционным центром по всем профилям.

Внутри помещения госпиталя напоминают европейскую больницу: широкие коридоры, высокие потолки, на дверях — крупные цифры с указанием этажа, на полу — разметка и снова указатели: «реанимация», «операционная», «диагностика», «главный корпус». Ориентироваться даже по ним человеку с улицы сложно: мы, журналисты, ходим исключительно за нашим сопровождающим — показывает свое хозяйство врач-эпидемиолог Анастасия Ибрагимова.

«Хоть выспался»

В шлюзе для нас готовы уже привычные взгляду скафандры, респиратор и очки, которые, кстати, мгновенно запотели. Как оказалось, дышать нужно по особой технологии: вдох носом, выдох ртом, вниз. И просто вдохнуть тяжело.

«Все готовы? Вперед», — командует Анастасия Ибрагимова, и мы входим в отделение.

Сейчас в палатах-боксах седьмого корпуса проходят лечение 14 человек.

На дежурстве ежедневно находятся три врача, и столько же работают ночью. Есть один стажер. Медсестры заходят в красную зону на шесть часов, сейчас их в штате 34. Кажется, физических неудобств уже не замечают — также быстро передвигаются от палаты к палате, быстро обсуждают назначения, врачи отдают распоряжения, все бодры и энергичны. Как потом оказалось, это усилие воли — все медики крайне утомлены.

Главное, что состояние пациентов здесь улучшается быстро. Заходим в одну из палат. В прон-позиции (на животе) лежит молодой мужчина. Это житель Стерлитамака Сергей Царьков, дома с высокой температурой проболел 10 дней. В итоге обнаружилась пневмония, с поражением легких 24 процента. Спрашиваем про самочувствие:

«Выспался, наконец, после капельниц и уколов полегчало. Двое суток вообще не спал, так плохо было. Сюда ехать не боялся, больница новая, хорошее оборудование, врачам полностью доверяю».

Благодарна врачам и 80-летняя Татьяна Пикалова, которая поступила в госпиталь в тяжелом состоянии, с одышкой и сильным кашлем. Доктора диагностировали двустороннюю пневмонию. А сейчас уже готовится к выписке, кашель прекратился, самочувствие улучшилось.

«И вспоминать страшно. Аппетита нет, кашель, температура. Скорая увезла в больницу на машзавод (больница Стерлитамака), потом на «Дружбу» (инфекционная), и, наконец, сюда. Все очень хорошо! Врачи — молодцы: отзывчивые и внимательные. За добро — спасибо!», — говорит она.

В ординаторской заполняет документацию врач Денис Гатауллин. Он на поле боя с августа. В прошлом — врач-травматолог. Но жизнь потребовала переквалификации.

«Обстановка налаживается. Лечение есть. Врачи и сестры, умеют все, работает все, как часики. Все идет на спад», — спокойным уверенным голосом говорит врач.

Говорю о том, что больные ощущают улучшение уже на вторые сутки пребывания в больнице.

«Да, пациенты поступают в острый период, в самый разгар болезни. Препараты подбираем по клинике, единой схемы на всех нет, индивидуально работаем», — поясняет Денис.

— Ковид навсегда?

— Возможно, что вирус перейдет в разряд сезонных заболеваний. Все это пройдет, выработается стойкий иммунитет у людей, и вакцинация поможет. Сейчас люди не боятся попадать в больницы. Весной да — всем было страшно, не знали, что это такое, сегодня мы уже многое о вирусе знаем.

Оборудование по высшему разряду

В госпитале оборудованы родовые палаты и реанимации для новорожденных от ковид-положительных матерей, а также несколько операционных.

Радуется новому современному оборудованию операционная медсестра с 25-летним стажем Эльвира Ахмедова.

— Помещения спроектированы по самым современным стандартам: уже нет кафеля на стенах и полах, есть противоскользящие покрытия без щелей — они легкие в уходе и дезобработке.

Удобная консоль для подачи газа и вакуума, переносной рентген-аппарат, которым можно воспользоваться прямо во время операции. Думаю, что лучшего оборудования и быть не может.

Пока в новых операционных не было пациентов, но уже сестра распределяет столы «под руку», где и что должно стоять. Эльвира Ахмедова делится своими воспоминаниями.

— Если перед операцией испытываешь какую-то эйфорию и радость, то скорее всего, операция будет сложной. Будто специально даются силы авансом, — говорит она.

Сядешь, поплачешь — и идешь работать

Врач-эпидемиолог Анастасия Ибрагимова всего несколько лет назад получила диплом по специальности. «Стало скучно, и поехала в Самару учиться. Семь лет за учебниками, только защитилась и устроилась работать помощником врача-эпидемиолога, и тут ковид. Стало весело», — грустно вздыхает врач.

До этого она работала в инфекционной больнице на 60 человек. Ей повезло не заболеть, анализы сдавала каждую неделю.

«Мы в инфекционной больнице всегда были настороже: нам не нужно значительно перестраиваться. С нами рядом всегда и холера, атипичные пневмонии. Уже работали боксированные палаты. Мы просто отсекли грязную и чистую зоны, объяснили сотрудникам, как правильно одеваться, как брать анализы. Первый месяц мы практически жили в госпитале. Были и слезы, и неврозы. Если медики из других развернутых госпиталей работали вахтами по две недели, то мы, инфекционная больница, работали 24 на 7 без права выхода домой. Начинался психоз, срывались, порой, друг на друга. Все хотят домой, все банально страдают от недосыпа и мечтают просто о восьмичасовом сне. Всем было тяжело.

— Что вы говорили сотрудникам, которые хотели домой?

— Надо терпеть, надо ждать. Что сделаешь? Все осознанно пришли в профессию и работают в инфекционной больнице. Она и предназначена для работы в таких экстремальных условиях. Но таких эпизодов, когда говорили «Я все брошу, уйду, уволюсь» — такого не было. Поплакали, вместе посидели и пошли дальше работать. В начале было очень напряженно. В час принимали по 13 — 14 больных. В горле пересыхало, глотка колом вставала. А люди ведь разные поступали — кого-то на каталках привозили, пациентов рассортировать нужно, оценить состояние — кого в отделение, кого в реанимацию. Очень помогали уфимские врачи:

без них бы не справились.

Анастасия рассказала, как медиков радовала гуманитарная помощь: в посылках в отделение они находили маленькие упаковки гелей для душа, кофе — врач признается, что такое внимание и забота были приятны.

— Пирожки, курники — уходят влет: из «красной» зоны выходишь, голодно. Набираешь в карманы и ешь на ходу. Даже мандарин уже воспринимается как что-то неземное, потому что полноценно не успеваешь питаться. В целом сейчас уже полегче, вчера пришла домой не только поспать, даже уроки у сына смогла проверить.

У Анастасии двое погодок — дочь 10 лет и сын девяти. Она говорит, что дети быстро повзрослели: научились готовить, самостоятельно делать уроки.

— Дети все понимают: мама — доктор. Время такое. Посмотрев на меня, даже дочка решила стать врачом. Я против, конечно — много лет учебы, потом ординатура и интернатура.

— Как вы отвлекаетесь, восстанавливаетесь после работы?

— Если честно, прихожу домой и мыслей не остается: полное бессилие. Переживать не остается сил. Даже с мужем стала меньше ругаться — к вечеру у меня просто, что называется, язык на плечо (смеется).

Муж Анастасии работает вахтовым методом, не бывает дома по два-три месяца.

— Приезжает в отпуск, а я на работе до трех ночи. Вот сейчас остро нуждаюсь в маме, она бы поддержала меня с детьми. К сожалению, мама умерла от онкологии, папа на вахтах по четыре месяца. Обычную жизнь вне больницы тоже никто не отменял: и картошку сажала, и выкапывала сама. Скучать времени нет. Конечно, сейчас меньше встреч, на простые человеческие радости как-то мало времени. В кино сходить, я уже забыла, когда была — сил нет. В октябре уходила в отпуск на две недели: просто спала и смотрела сериалы, но продолжала работать — консультировала по телефону. Все так живут — куда деваться?

Все поутихнет, и останется ковид как обычный грипп. Прививки доработают, и таких массовых историй уже не будет. Скоро все будет хорошо.

Анастасия Ибрагимова закрывает за нами дверь, тепло прощается, просит мыть руки, носить маски и не болеть.

Мы едем домой. Она остается на дежурстве.

Фото Розалии Валеевой.