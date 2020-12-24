Коронавирус в Башкирии: Заболел еще один мэр; необычный способ заражения; двойные выплаты

В Башкирии еще один мэр города сообщил о своем заражении новой коронавирусной инфекцией.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Заболевших в два раза больше, чем выздоровевших. 23 декабря за сутки в Башкирии количество новых заболевших коронавирусом превысило число выздоровевших в два раза — 160 и 82, соответственно. COVID-19 заразился мэр башкирского Нефтекамска Ратмир Мавлиев. «Друзья, Covid-19 добрался и до меня. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь на больничном», — написал он 23 декабря в соцсетях. Напомним, ранее ковидом заразился мэр Салавата Игорь Миронов. Всего в республике этот диагноз подтвердился у 17 741 человека. В больницах сейчас находятся 853 пациента. Состояние 55 оценивается как тяжелое, 12 человек дышат с помощью аппарата ИВЛ. Домашнее лечение проходят 2 832 инфицированных. Также в республике за сутки выявлено 403 заболевших внебольничной пневмонией.

23 декабря в список жертв новой коронавирусной инфекции в регионе вошли еще два человека. Данные о скончавшихся уже несколько суток не раскрываются. Всего в Башкирии зарегистрировано 128 смертей от ковида.

О самочувствии близких, лечащихся в больнице от COVID-19, можно узнать ежедневно с 15 до 17 часов по горячим линиям справочной службы госпиталей, сообщила на брифинге замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова. Полный список телефонов горячих линий можно найти на сайте Минздрава РБ. Также работают круглосуточные «горячие линии Минздрава РБ» по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20.

За борьбу с COVID-19 в праздники медики получат в два раза больше. Такое решение принял президент России Владимир Путин по предложению «Единой России». Путин напомнил, что за работу в праздничные дни полагается двойная зарплата, в том числе и медикам, работающим в ковид-госпиталях. «Это безусловно должно быть сделано, это требование закона», — подчеркнул он. Путин поручил произвести выплаты в двойном размере медикам, которые в новогодние праздники будут работать с больными коронавирусом пациентами, в том числе президентские выплаты за риски по коронавирусу, Он обратил внимание, что закон не предусматривает аналогичного увеличения также и допвыплат для медиков, занятых в борьбе с коронавирусом. «В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — отметил президент страны.

О необычном способе заразиться ковидом в Новый год рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Башкирии Азат Мухаметзянов. «Перед новогодними праздниками в супермаркетах и торговых центрах будет особенно много посетителей, так что риск дополнительно возрастёт», — предупредил эпидемиолог и для предотвращения заражения ковидом посоветовал ходить за покупками рано утром или поздно вечером, когда в магазине меньше посетителей; дезинфицировать руки и надевать маску; не трогать глаза, нос и рот немытыми руками. «Также существует риск заражения коронавирусом необычным способом — через новогодние подарки. Например, на картонных поверхностях вирус может жить до 24 часов, а на пластиковых и металлических — до трёх-пяти дней», — сообщил медик и рекомендовал, придя домой, вещи обработать дезинфицирующим средством, а подарки вынести на какое-то время на балкон.

Роспотребнадзор предписал не снимать защитную маску и на массовых новогодних мероприятиях на открытом воздухе. На сегодня в России зафиксировано 2 933 753 случая заражения коронавирусом. За сутки умерли 549 человек, за весь период — 52 461. По подсчетам ТАСС, коронавирусом заразился каждый пятидесятый житель России и каждый сотый — в мире.

В мире подтверждено 78 млн случаев заражения, умерли более 1 млн 720 тыс. человек. Из-за распространения нового штамма коронавируса Британия усиливает ограничительные меры — запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов, ранее закрыли рестораны и кафе. С 27 декабря такие же ограничения вводятся в Чехии. Новые штаммы коронавируса обнаружены в Малайзии и Бразилии. С января 2021-го приезжающие на Кубу туристы должны предоставлять отрицательные тесты на ковид. При этом Эмират Абу-Даби с 24 декабря вводит послабления для прибывающих туристов.