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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии один из мэров заразился коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Башкирии один из мэров заразился коронавирусом Фото: соцсети

Глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев заразился COVID-19. Он сообщил в соцсетях, что сейчас находится на больничном.

«Друзья, Covid-19 добрался и до меня. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь на больничном, но бдю [наблюдаю — прим.ред.]», — написал он.

Мэр призвал соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не заразиться коронавирусом.

Ранее «Башинформ» сообщал, что за последние сутки в Башкирии количество новых официально подтвержденных инфицированных коронавирусом превысило число выздоровевших в два раза — 160 и 82, соответственно. Об этом сообщили в оперштабе региона. С начала пандемии в республике диагноз лабораторно подтвердился у 17 741 человека.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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