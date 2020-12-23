Фото: соцсети В Башкирии один из мэров заразился коронавирусом Фото: соцсети

Глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев заразился COVID-19. Он сообщил в соцсетях, что сейчас находится на больничном.

«Друзья, Covid-19 добрался и до меня. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь на больничном, но бдю [наблюдаю — прим.ред.]», — написал он.

Мэр призвал соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не заразиться коронавирусом.

Ранее «Башинформ» сообщал, что за последние сутки в Башкирии количество новых официально подтвержденных инфицированных коронавирусом превысило число выздоровевших в два раза — 160 и 82, соответственно. Об этом сообщили в оперштабе региона. С начала пандемии в республике диагноз лабораторно подтвердился у 17 741 человека.