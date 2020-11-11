Фото: Соцсети Мэр Салавата вместе с супругой заболели COVID-19 Фото: Соцсети

Глава администрации города Салавата Игорь Миронов поделился со своими подписчиками в социальных сетях неприятной новостью. Пост он назвал «...о том, как быстро меняются планы».

«Пришли результаты анализов на коронавирус. Что могу сказать? Не обошёл стороной COVID-19 и нашу семью — у меня и Тани результат положительный. Что же, очередное испытание, которое нам предстоит преодолеть вместе», — написал мэр Салавата.

Ранее сообщалось, что коронавирус не обошел стороной многих чиновников, политиков, общественных и культурных деятелей.