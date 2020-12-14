Коронавирус в Башкирии: Число заболевших превысило 16 тысяч; за два дня умерли 6 человек

В Башкирии побит суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом и по числу смертей. Минздрав раскрыл подробности о новых жертвах вируса.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие выходные в республике.

Рекорд по заболевшим... За выходные в Башкирии еще более 300 человек заболели коронавирусом — плюс 153 и 151 случай заражения в субботу﻿ и воскресенье. Это является абсолютным рекордом с начала пандемии. Общее количество инфицированных COVID-19 в республике превысило 16 тысяч и составило 16 163 случая, следует из данных﻿ оперштаба РБ. Сейчас на лечении остаются 3 018 заболевших: 750 из них находятся в стационарах, 2 268 переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно. Выздоровели 13 042 человека.

…и умершим. За два выходных дня Минздрав Башкирии сообщил﻿ о смерти еще 6 человек от ковида, что также является антирекордом с начала эпидемии. Общее число летальных исходов от вируса в регионе составило 103 человека. По данным на 12 декабря, от COVID-19 скончались 62-летний и 80-летний уфимцы. Первый из них также страдал ожирением и перенес инсульт. Второй мужчина болел хроническими бронхитом, ишемической болезнью сердца, пиелонефритом и атеросклерозом аорты. Ковид также стал причиной гибели 88-летнего жителя Буздяка. Из сопутствующих болезней у него диагностированы гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов почек, хроническая болезнь почек, ишемическая болезнь сердца. По информации на 13 декабря, в республике от коронавируса скончались трое жителей Уфы. 36-летний мужчина, кроме ковида, болел нодулярной лимфомой. 84-летний пожилой человек страдал хронической ишемической болезнью сердца, еще у него были постинфарктный кардиосклероз, хронический пиелонефрит, злокачественное новообразование мочевого пузыря. 57-летняя женщина, умершая от ковида, болела хроническим бронхитом, атеросклерозом аорты, ХИБС, кардиосклерозом, морбидным ожирением.

Также 13 декабря стало известно﻿, что в Уфе от ковида умерла 59-летняя художник-скульптор Ляля Галеева. В Москве от последствий коронавируса скончался диктор парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев.

Благодарность за борьбу с ковидом и новые вводные. В субботу, 12 декабря, Глава Башкирии Радий Хабиров провел семинар-совещание с главами муниципалитетов, на котором поблагодарил местные управленческие команды за успешную работу в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Уходящий год был очень сложным. Самое главное, что мы смогли стабилизировать ситуацию в здравоохранении. Принятые меры по борьбе с коронавирусом привели к тому, что у нас снизилось количество заболевших жителей в возрасте старше 65 лет. Хочу поблагодарить муниципалитеты за то, что достойно и организованно прошли этот тяжёлый период», – сказал ﻿ он. Ранее, 11 декабря, Радий Хабиров и другие губернаторы ПФО получили вводные﻿ по борьбе с COVID-19 от полпреда президента России в округе Игоря Комарова. Среди них — держать на контроле вопросы, связанные с высоким уровнем загрузки коек, обеспеченностью лекарствами, оказанием своевременной высококвалифицированной медпомощи жителям. Сейчас в ПФО от COVID-19 лечатся 43 тысячи человек, всего заболели более 300 тысяч жителей округа.

Первокурсники ссузов уйдут на каникулы раньше обычного. Так рекомендовал Минобр Башкирии в связи с распространением коронавирусной инфекции. «Изменения рекомендуется внести в календарный учебный график промежуточной аттестации для обучающихся первых курсов профессиональных образовательных организаций с 14 декабря текущего года. Зимние каникулы для обучающихся 1-го курса, соответственно, начнутся по окончании промежуточной аттестации», — сообщили﻿ в ведомстве.

Найден способ нейтрализовать ковид за две минуты. Именно за такое короткое время, выяснили﻿ американские ученые, способны на 99,9% нейтрализовать коронавирус зубные пасты с цинком и оловом. При этом ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус вообще за полминуты.

Также, по мнению﻿ ученых США, к осложнениям после выздоровления от коронавируса приводят аутоагрессивные антитела. Они находятся в крови пациента и при попадании вируса COVID-19 в организм человека не борются с ним, а наоборот — атакуют ткани, органы и иммунную систему.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 71 млн человек, более 1,6 млн умерли. В США число заразившихся превысило 16 млн. С 16 декабря по 10 января в Германии власти вводят жесткий карантин. В России за минувшую неделю выявили больше случаев заражения коронавирусом (193 158 человек), чем за весь июль. На сегодня зафиксировано 2 653 928 случаев заражения, из них новых — 28 080. За сутки умерли 488 человек, за весь период — 46 941. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нулевого пациента, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, удалось выявить 1 марта. При этом разработчики российских вакцин предупредили, что ни одна вакцина не дает абсолютной защиты против коронавируса, а заразиться снова могут и переболевшие.

Также российские врачи-инфекционисты запретили носить защитные маски в мороз. Потому что «маска быстро будет мокрой — и совершенно не будет защитного эффекта», объясняют﻿ они и призывают на морозе в безлюдных местах снять маску, а согреваться с помощью шарфа.