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Пять жителей Уфы и один из Буздяка: подробности о новых жертвах коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Пять жителей Уфы и один из Буздяка: подробности о новых жертвах коронавируса Фото: Ксения Калинина

В Минздраве Башкирии сообщили о том, кто стал очередными жертвами коронавируса за двое суток. По данным на 12 декабря, от болезни скончался 62-летний житель Уфы. Он также страдал ожирением первой степени, ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт – прим. ред.).

Коронавирус стал причиной гибели 88-летнего жителя Буздяка. Из сопутствующих болезней у него диагностированы гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов почек, хроническая болезнь почек, ишемическая болезнь сердца.

Еще один пожилой мужчина погиб от ковида : 80-летний уфимец. Он также болел хроническим обструктивным бронхитом, атеросклерозом аорты, хронической ишемической болезнью сердца, хроническим пиелонефритом.

По информации на 13 декабря, от коронавируса скончались трое жителей Уфы. 36-летний мужчина болел нодулярной лимфомой, ему была сделана трансплантация костного мозга. 84-летний пожилой человек страдал хронической ишемической болезнью сердца, из сопутствующих диагностированы постинфарктный кардиосклероз, хронический пиелонефрит, злокачественное новообразование мочевого пузыря. 57-летняя женщина также не перенесла коронавирус. При жизни она болела хроническим обструктивным бронхитом, атеросклерозом аорты, ХИБС, мелкоочаговым кардиосклерозом, морбидным ожирением.

Как информировало агентство «Башинформ», в Башкортостане, по данным на 13 декабря, подтверждено 16163 случая коронавирусной инфекции (+151 за сутки). Число умерших увеличилось на три и составляет 103 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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