Фото: Ксения Калинина В Башкирии число умерших от коронавируса за сутки увеличилось еще на три человека Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане, по данным на 13 декабря, подтверждено 16163 случая коронавирусной инфекции (+151 за сутки). Выздоровели 13 042 человека, 24 – за последние сутки.

По информации оперативного штаба РБ, на лечении остаются 3018 человек: 750 – в стационарах, 2268 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

Число умерших увеличилось на три и составляет 103 человека.