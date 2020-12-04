Коронавирус в Башкирии: Стало еще больше тяжелых больных; чем нельзя лечиться при COVID-19

Специалист Минздрава Башкирии рассказал, какие органы поражает коронавирус в первую очередь и к чему может привести прием антибиотиков.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

141 новый случай заражения COVID-19 за сутки зафиксировали в Башкирии 3 декабря. Общее число заболевших с начала пандемии составило 14 689 человек, следует из данных Минздрава РБ. Сейчас на лечении в больницах находятся 538 человек, из них тяжелом состоянии — 48 пациентов (сутками ранее таких было 43) 12 – на ИВЛ. 1 854 инфицированных лечатся в домашних условиях и переносят болезнь в легкой форме. За последние сутки выздоровел 71 зараженный, всего — 12 211. Внебольничная пневмония за сутки подтверждена у 405 человек. Также за сутки скончался еще один зараженный. Общее число жертв ковида с начала пандемии в Башкирии составляет 86 человек.

COVID-19 пришел к нам навсегда, так считает врач-реаниматолог 22-й больницы Уфы Рустем Габидуллин, работающий в «красной зоне» с тяжелыми ковид-пациентами. По его мнению, не стоит ждать в ближайшем времени окончания пандемии. «Возможны некоторые снижения интенсивности, которые мы все же ожидаем к весне 2021 года. Но этот вирус к нам пришел, я считаю, навсегда, поэтому единственный способ с ним сосуществовать, с ним бороться — это вакцинация», — уверен врач. По его словам, люди еще не сталкивались с таким вирусом. «Это одна из наибольших угроз для человечества, я думаю, за последние, возможно, сто лет», — сказал врач-реаниматолог.

Коронавирус антибиотиками не лечится. Бесконтрольный прием антибиотиков для профилактики от COVID-19 крайне опасен и грозит тяжелыми последствиями для человека, заявил «Башинформу» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Башкирии Дамир Валишин. «При коронавирусе есть четкое разграничение, кому можно назначать антибиотик. Антибиотики действуют исключительно на бактерии. Поэтому он назначается только при присоединении бактериальных осложнений, когда для этого возникают показания», — пояснил Валишин. Однако, по его словам, многие, как только заболели, «сразу, без назначения врача, начинают пить антибиотик, хотя это только, наоборот, вредит организму». Возможно формирование антибиотикоустойчивых штаммов бактерий, которые позже способны вызвать очень тяжелые болезни, предупреждает специалист. Важно четко понимать, что при коронавирусе развивается поражение сосудов легких, почек, сердца, мозга, а не пневмония, говорит медик. «COVID-19 — это вирусная инфекция. Она лечится противовирусными препаратами, не антибиотиками», — заключил врач.

Как жить с ковид-больным? Минздрав Башкирии опубликовал памятку для тех, кто проживает вместе с ковид-больными. В первую очередь специалисты советуют расширить перечень объектов для дезинфекции, потому что вирус может находиться в воздухе помещения, на поверхностях, сантехнике, руках, посуде, белье и одежде больного. Поэтому, кроме влажной уборки, необходимо дезинфицировать эти объекты, объяснили в Минздраве. Посуду медики советуют мыть термохимическим дезинфектором. Все тряпки после уборки выдержать в дезинфицирующем средстве. Для дезинфекции используют малотоксичные дезинфицирующие средства на основе катионных ПАВ, а также спирты и средства на их основе, уточнили врачи.

Из-за COVID-19 в Башкирии выросла смертность от болезней сердца. Как сообщили в Минздраве региона, за январь-октябрь 2020 года от сердечно-сосудистых заболеваний умерло на 908 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Причиной тому последствия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, пояснили в ведомстве. Доказано, что на фоне COVID-19 происходит ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний. Развиваются тяжелые осложнения — тромбозы, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркты миокарда и т.д.

В Уфе выявили сайты по продаже фальшивых справок об отсутствии Covid-19. Мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавируса без сдачи анализов, провел ОНФ и выяснил, что в четверти регионов страны можно без проблем приобрести такую справку за небольшую плату. В основном справки пользуются популярностью у людей, которым надо выехать за границу, трудоустроиться, оформиться в клинику на лечение. «В Уфе мы выявили пять сайтов, которые продают справки об отсутствии Covid-19. Вполне возможно, что таких мошенников гораздо больше», — рассказал член регштаба ОНФ в Башкирии Рафаэль Хакимов. В ОНФ подчеркивают, что, получив справку с отрицательным тестом на ковид, зараженный будет продолжать распространять инфекцию и подвергать опасности других людей. По всем выявленным случаям ОНФ направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.

В России 3 декабря зафиксирован новый рекорд по заболевшим — 28 145 человек за сутки, это максимум с начала пандемии. Всего — 2 375 546 случаев заражения. За сутки от ковида умерли 554 человека, за весь период — 41 607. В мире зафиксировано более 64,5 млн случаев заражения, умерли 1 492 989 человек. При этом в США за сутки умерло рекордное количество заразившихся коронавирусом — 3 157 человек. В Италии с 21 декабря до 6 января запретили передвижения внутри страны. В то же время ученые выяснили, что на самоизоляции вероятность заразиться ковидом в семье выше, чем в транспорте. Они это связывают с продолжительностью прямого контакта с больным.