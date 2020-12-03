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В Башкирии из-за пандемии по COVID-19 выросла смертность от сердечно-сосудистых болезней

ОБЩЕСТВО
Фото: Карина Камаева

В Башкирии из-за пандемии по COVID-19 выросла смертность от сердечно-сосудистых болезней Фото: Карина Камаева

В Башкирии в этом году значительно выросла смертность от болезней системы кровообращения (БСК).

Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, за январь-октябрь 2020 года от сердечно-сосудистых заболеваний умерло на 908 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Росту смертности от БСК, в том числе от ишемической болезни сердца в 2020 году в значительной степени привели последствия, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID – 19, пояснили в ведомстве.

Мировыми и российскими исследованиями доказано, что на фоне инфекции COVID-19 происходит ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний. Развиваются такие тяжелые осложнения, как тромбозы, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркты миокарда и т.д.

В тоже время, доля умерших от БСК в структуре общей смертности в РБ за 10 месяцев 2019 — 2020 г. снизилась с 43 до 39%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается уменьшение количества умерших от инфаркта миокарда на 41 — с 625 до 584 человек, информирует Минздрав.

ИА «Башинформ»
Теги: смертность, болезни системы кровообращения
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