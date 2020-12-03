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Уфимский врач, спасающий в реанимации COVID-пациентов: «Этот вирус пришел к нам навсегда»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Уфимский врач, спасающий в реанимации COVID-пациентов: «Этот вирус пришел к нам навсегда» Фото: Валерий Шахов

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи №22 Рустем Габидуллин работает в условиях ковид-госпиталя в «красной зоне» с тяжелыми пациентами. Врач организовал работу реанимации по спасению жизней пациентов с вирусными пневмониями. В беседе с корреспондентом агентства «Башинформ» он заявил, что не стоит ждать в ближайшем времени окончания пандемии.

«По поводу того, когда закончится пандемия, вам никто не скажет, а если и скажет, можете ему абсолютно не верить. Возможны некоторые снижения интенсивности, которые мы все же ожидаем к весне 2021 года. Но этот вирус к нам пришел, я считаю, навсегда, поэтому единственный способ с ним сосуществовать, с ним бороться, кто бы что ни говорил, хотели — не хотели, боялись – не боялись, это вакцинация, больше ничего. Если будет вакцинировано более 50% населения, то тогда пандемии можно будет не бояться», — заявил врач.

По его словам, человечество еще не сталкивалось с таким вирусом.

«То есть раньше жил-был коронавирус, несколько семейств, которые никому не мешали, которые вызывали максимум сопли у ребенка. А сейчас мы столкнулись с таким монстром, которого человечество до этого ни разу не видело. Это одна из наибольших угроз для человечества, я думаю, за последние, возможно, сто лет, если исключить ВИЧ или эпидемию «испанки», — сказал собеседник.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с врачом-реаниматологом, спасающим тяжелых COVID-пациентов в Уфе, по ссылке.

Ксения Калинина
Теги: медицина, коронавирус
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