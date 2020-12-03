В Минздраве Башкирии рассказали, что делать в случае проживания с ковид-больным

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало памятку для тех, кто проживает вместе с ковид-больными. В первую очередь специалисты ведомства советуют расширить перечень объектов для дезинфекции.

«Вирус может находиться в воздухе помещения, на поверхностях, санитарно-техническом оборудовании, руках, посуде, белье и одежде больного, предметах ухода и т.д. Кроме влажной уборки, периодической обработки небольших, часто загрязняющихся поверхностей, рук и проветривания, необходимо дезинфицировать перечисленные объекты», — объяснили в региональном Минздраве.

Посуду медики советуют мыть термохимическим или термическим дезинфектором. Посудомоечные и стиральные машины запускать в работу с нагревом воды не менее 60 градусов.

Все тряпки и другие средства после обработки стоит выдержать в дезинфицирующем средстве, прополоснуть и хранить в сухом виде.

«Для дезинфекции используют малотоксичные дезинфицирующие средства на основе катионных ПАВ – четвертичных аммониевых соединений, третичных аминов, полимерных производных гуанидина, а также спирты и композиционные средства на их основе», — уточнили врачи.