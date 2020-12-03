Коронавирус в Башкирии: Растет число тяжелых больных; врач сообщил о последствиях ковида

Ни ложку поднять, ни шнурки завязать. В Башкирии врач-реаниматолог рассказал, какие изменения в организме человека вызывает коронавирусная инфекция.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Растет число тяжелых больных. По данным Минздрава Башкирии, с начала пандемии положительный результат на COVID-19 получили 14 548 человек. Ко 2 декабря прирост заболевших за сутки составил 142 новых случая. Сейчас в больницах лечение проходят 549 человек, дома – 1 774. Число тяжелых больных достигло 43 (в начале недели было 38), 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки с выздоровлением выписан 131 человек, с марта этого года с ковидом справились 12 140. Заболеваемость внебольничной пневмонией в регионе достигла рекордных 427 случаев за сутки. Также за сутки количество умерших от коронавируса увеличилось на два и теперь составляет 85 человек.

Стали реже заболевать пенсионеры. Как сообщили на заседании оперштаба по противодействию распространению COVID-19, за время самоизоляции число заболевших коронавирусом среди пожилых людей в Башкирии уменьшилось на 10%. Напомним, режим самоизоляции для жителей 65+ и людей, имеющих хронические заболевания, действует в регионе с 10 ноября и по указу Главы РБ продлен до 31 декабря. Уменьшилось и количество обращений пожилых людей с симптомами COVID-19 в медорганизации.

Также в связи со стабилизацией ситуации по ковиду в регионе с 7 декабря все школьники Башкирии возвращаются к очному режиму учебы.

Ни ложку поднять, ни шнурки завязать. Врач-реаниматолог из «красной зоны» 22-й больницы Уфы Рустем Габидуллин рассказал «Башинформу» о побочных явлениях, которые встречаются у перенесших коронавирус пациентов. «Если пациент гипертоник, то у него начинает меняться давление: или резкие подъемы, или, наоборот, падения. Если диабетик, то это критическое повышение уровня глюкозы в крови, — говорит медик. — Второе – изменение психологического статуса. Зачастую, это депрессия, тревога, нарушение сна. Третье – это резкое снижение устойчивой физической нагрузки, то есть человек испытывает редчайшую слабость. Если раньше он мог делать несколько дел одновременно, то тут и ложку поднять, шнурки завязать не может – это одно из последствий коронавирусной инфекции», — рассказал врач, отметив, что ковид не щадит легкие, печень, поджелудочную железу, почки, а также сердце и головной мозг. «Все это поражается через наше кровяное русло, то есть резко нарушается свертываемость крови и это вызывает волнообразное изменение во всех органах. Если уж считать, что кровь тоже наш орган, то в первую очередь поражается именно кровь», — пояснил Рустем Габидуллин.

На прививку, на прививку! Уже на следующей неделе в Башкирии могут начать прививать от COVID-19. Накануне президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса с «первых двух групп риска» — врачей и учителей — уже на следующей неделе. «В стране произведено уже порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса. Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — заявил Путин. Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 поступит в Башкирию в начале декабря. «Необходимый инструктаж и работа с данной вакциной проведены», — заявил глава Минздрава Максим Забелин. Руководитель республики Радий Хабиров поручил готовиться к массовой вакцинации от COVID-19 и сообщил, что небольшая партия вакцины от коронавируса, которая уже использовалась в республике, доказала свою эффективность. «Решение всех наших проблем во многом лежит в вакцинировании от COVID-19», — заключил Хабиров.

2 декабря в России вновь зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки — умерли 589 человек, следует из данных оперштаба. Днем ранее было 569 смертей от COVID-19. За сутки число инфицированных пополнилось на 25 345 человек. Пятый день этот показатель ниже 27 тысяч (максимум зафиксирован 27 ноября — 27 543 случая). Общее количество выявленных носителей вируса достигло 2 347 401. Умерли более 41 тысячи человек. Во всем мире насчитывается около 63 млн инфицированных. Почти полтора миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — более 13,5 млн, затем следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.