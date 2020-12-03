Фото: Минздрав Башкирии В Башкирии могут начать прививать от COVID-19 уже на следующей неделе Фото: Минздрав Башкирии

Накануне президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе. По его словам, вакцинация начнется с «первых двух групп риска — это врачи и учителя».

«В стране произведено уже порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса. Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — передает ТАСС слова главы государства.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 поступит в Башкирию в начале декабря. «Готовимся к принятию вакцины от новой коронавирусной инфекции. Необходимые места хранения и соблюдения холодовой цепи для вакцины «Спутник V» подготовлены. Необходимый инструктаж и работа с данной вакциной проведены», — заявил в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве глава Минздрава Максим Забелин.

Глава Башкирии Радий Хабиров, в свою очередь, поручил готовиться к массовой вакцинации от COVID-19. По его словам, небольшая партия вакцины от коронавируса, которая уже использовалась в республике, доказала свою эффективность.

«Люди, которые получили вакцину, они действительно не болеют. Решение всех наших проблем во многом лежит в вакцинировании от COVID-19», — заключил Глава региона.