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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пенсионеры, находясь на самоизоляции, стали реже заболевать коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии пенсионеры, находясь на самоизоляции, стали реже заболевать коронавирусом Фото: Валерий Шахов

В Башкортостане за время самоизоляции количество заболевших коронавирусом среди пожилых людей уменьшилось на 10 процентов. Как информировало агентство «Башинформ», с 10 ноября по указу Главы республики в регионе начал действовать режим самоизоляции для местных жителей в возрасте от 65 лет и старше, а также для людей, имеющих хронические заболевания.

Для прогулок на улице или посещения магазинов для них отведено время в период с 11.00 до 13.00 часов дня.

По оперативным данным Министерства здравоохранения РБ, уровень заболевания коронавирусной инфекцией среди пожилых людей, с момента введения ограничений, сократился почти на 10%. Также уменьшилось количество обращений граждан данной категории с симптомами и подозрением на COVID-19 в медицинские организации.

Напомним, в Башкортостане продлили обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет до 31 декабря.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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