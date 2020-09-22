Коронавирус в Башкирии: Почти миллион обследованных и 8,5 тысячи зараженных COVID-19

В Башкирии почти один миллион жителей республики прошли обследование на новую коронавирусную инфекцию.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

В лидерах по приросту зараженных — Уфа. В Башкирии за сутки количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией выросло на 35 человек. Причем из них почти все новые зараженные выявлены в Уфе – 33 человека, по одному инфицированному — в Туймазинском и Уфимском районах. С начала пандемии положительный результат на COVID-19 в республике получили 8 452 человека, сообщил 21 сентября на оперативном совещании в правительстве глава регионального Минздрава Максим Забелин.

«На стационарном лечении находятся 33 человека, в том числе один в тяжелом состоянии. Он изолирован от всех, так как у него обнаружен туберкулез, — доложил Забелин. – Лечение амбулаторно сегодня получают 495 человек, 220 находятся на самоизоляции как контактные лица». Он также уточнил, что в новом инфекционном госпитале в Зубово в Уфимском районе проходит лечение 321 пациент. За последнюю неделю с выздоровлением от коронавируса выписано 224 человека, за все время – 7 890.

При этом с начала тестирования методом ПЦР в регионе на COVID-19 обследовано 920 тысяч жителей.

Напомним, 18 сентября в Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавируса. В первую очередь ее получат медики. От гриппа прививки сделали 412 тысяч человек – реализован 81% из первой партии препарата. В октябре ожидается поставка следующей партии.

Мединспекторы сделали свое дело, но расслабляться не стоит. 21 сентября в Башкирии школьные медицинские инспекторы закончили свою работу. Об этом на еженедельном совещании в правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров. С 1 сентября студенты старших курсов БГМУ дежурили в качестве медицинских инспекторов в школах, где следили за организацией пропускного режима. Также в их обязанности входило замер температуры, контроль за наличием антисептических средств и бактерицидных ламп, соблюдением социальной дистанции и организации влажной уборки. Радий Хабиров отметил, что работа молодых специалистов позволила пройти трехнедельный учебный период без вспышек коронавируса.

«Хочу поблагодарить молодых людей, которые выполнили эту важнейшую работу. Мы хорошо прошли начало учебного года, не допустили вспышек заболеваемости, цепной реакции, когда бы заболели целые педагогические коллективы, – сказал глава. – Прошу Минобрнауки республики не расслабляться. Теперь педагоги должны сами отрабатывать ситуацию, обеспечивать соблюдение санитарных норм».

Коронавирус снизил спрос. В Башкирии пандемия коронавируса снизила потребительский спрос на 7,8 процента. В рейтинге регионов по динамике потребительского спроса республика заняла 62 место, следует из исследования «РИА Новости». Среднедушевые среднемесячные траты населения в апреле-июле текущего года относительно такого же периода прошлого года в регионе сократились на 4000 рублей и составили 22,7 тысячи рублей.

В целом по России из-за пандемии коронавируса спрос в первые семь месяцев года снизился на 6,7 процента. Каждый россиянин сократил траты примерно на 4 тысячи рублей, говорится в исследовании. При этом сильнее всего спрос упал в Северной Осетии − на 16,4 процента. В списке наиболее пострадавших также Якутия, Приморский край, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Омская область, Кабардино-Балкария, Крым, Ставропольский край, Свердловская область.