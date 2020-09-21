Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии медицинские школьные инспекторы прекращают свою деятельность Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии школьные медицинские инспекторы 21 сентября заканчивают свою работу. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

Как писал «Башинформ», с 1 сентября в школах студенты старших курсов БГМУ дежурили в качестве медицинских инспекторов. Они должны были следить за организацией пропускного режима. Также в их обязанности входили замер температуры, контроль за наличием антисептических средств, соблюдением социальной дистанции, наличием бактерицидных ламп и организации влажной уборки.

Радий Хабиров отметил, что работа молодых специалистов позволила пройти трехнедельный учебный период без вспышек коронавируса.

Работа мединспекторов будет засчитываться как учебная практика студента.