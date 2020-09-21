Почти миллион жителей Башкирии прошли обследование на COVID-19

В Башкирии за сутки количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией выросло на 35 человек. Таким образом, с начала пандемии в республике положительный результат на COVID-19 получили 8 452 пациента, сообщил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

«На стационарном лечении находятся 33 человека, в том числе один в тяжелом состоянии. Он изолирован от всех, так как у него обнаружен туберкулез, — доложил главе Башкирии Максим Забелин. — Лечение амбулаторно сегодня получают 495 человек, 220 находятся на самоизоляции как контактные лица».

По словам министра здравоохранения Башкирии, за последнюю неделю с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 224 человека, за все время — 7 890.

Примечательно, что с начала тестирования методом ПЦР в регионе обследовано 920 тысяч жителей.

Вакцинация по гриппу в республике проводится в штатном режиме. Прививки сделали 412 тысяч человек — реализован 81% из первой партии препарата. В октябре ожидается поставка следующей партии.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 18 сентября в Башкирию поступила первая партия вакцины от COVID-19. В первую очередь ее получат медики.