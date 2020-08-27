Коронавирус в Башкирии: В тяжелом состоянии 8 зараженных; COVID-19 переболели депутаты

В Башкортостане несколько депутатов Государственного Собрания переболели новой коронавирусной инфекцией.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Восемь зараженных в тяжелом состоянии. 26 августа в Башкирии общее количество зараженных новой коронавирусной инфекцией достигло 7 634 человек, увеличившись за сутки на 33 человека. Сейчас в больницах республики проходят лечение 75 зараженных, из них в тяжелом состоянии находятся восемь пациентов, искусственную вентиляцию легких проводят одному человеку. Дома с легкой формой заболевания лечатся 711 инфицированных. С начала пандемии в республике побороли инфекцию 6 820 человек. 47 из них выписались из больниц с выздоровлением за минувшие сутки. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, всего умерших — 28.

Также в Башкирии за сутки зарегистрировано 87 случаев заболевания внебольничной пневмонией, выписано 90 человек.

Осенью депутаты продолжат работу дистанционно… Об этом информировала пресс-служба Госсобрания Башкирии. По словам спикера парламента Константина Толкачева, в Госсобрании республики коронавирусом переболели несколько депутатов. К тому же с приходом осени ожидаются сезонные грипп и ОРВИ, и в таких условиях возвращаться к обычным форматам работы рискованно. По его словам, удаленная работа прошедшей весной не ухудшила качество законотворческой работы. «Весну мы отработали эффективно, депутаты проявили высокую активность. Все задачи, которые мы ставили перед собой на весеннюю сессию, были решены. Механизмы онлайн-взаимодействия были обкатаны и отлажены», — добавил Константин Толкачев.

…А дети начнут ходить в садики. В Минобразования Башкирии рассказали, при каких условиях во время пандемии коронавируса детей будут принимать в детские сады. Как ранее сообщалось, все дошкольные учреждения начинают свою работу в штатном режиме с 1 сентября. Прежде работали только дежурные группы в некоторых детсадах.

«Если ребенок не вновь пришедший, то медосмотр не нужен, но необходима справка от педиатра о том, что отсутствует контакт с инфицированными с COVID-19 и ребенок здоров», — пояснила замминистра образования Башкирии Инесса Косолапова условия приема детей в садики. Сейчас все учреждения активно готовятся к открытию, проводят генуборку, обработку помещений, наносятся дистанционные разметки в помещении. На входе детей будет встречать дежурный воспитатель, измерять температуру. Сотрудники будут проходить термометрию дважды — при входе в здание и в середине рабочего дня. В масках должны будут ходить и педработники, и сотрудники. Детям маска в садике не нужна. Подробнее о всех правилах Роспотребнадзора, предъявляемых к детским садам, здесь.