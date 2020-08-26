Фото: ИА «Башинформ» В Минобре Башкирии рассказали, при каких условиях детей будут принимать в детские сады Фото: ИА «Башинформ»

Заместитель министра образования Башкирии Инесса Косолапова рассказала, при каких условиях детей будут принимать в детские сады

Напомним, все дошкольные учреждения начинают свою работу в штатном режиме с 1 сентября. Прежде работали только дежурные группы в некоторых детсадах.

﻿«Если ребенок не вновь пришедший, то медосмотр не нужен, но необходима справка от педиатра о том, что отсутствует контакт с инфицированными с COVID-19 и ребенок здоров», — сказала представитель образовательного ведомства.

Сейчас все учреждения активно готовятся к открытию, проводят генеральную уборку, обработку помещений, наносятся дистанционные разметки в помещении. На входе детей будет встречать дежурный воспитатель, измерять температуру. Сотрудники будут проходить термометрию дважды – при входе в здание и в середине рабочего дня. В масках должны будут ходить и педработники, и сотрудники. Детям маска в садике не нужна.

Подробнее о всех правилах Роспотребнадзора, предъявляемым к детским садам, читайте в материале «Башинформа».