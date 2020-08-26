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26.08.20: всего с COVID-19 - 7634, за сутки - 33 новых заражения, выписано - 6820 (+47 за сутки), общее количество умерших - 28
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Восемь жителей Башкирии находятся в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом

ОБЩЕСТВО

В Башкирии обновились данные по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее количество зараженных достигло 7 634 человек, увеличившись за сутки на 33. В стационарах находятся 75 человек, из них в тяжелом состоянии восемь пациентов, искусственную вентиляцию легких проводят одному человеку.

Дома лечатся 711 человек. Выписались из больниц 47 человек, за весь период наблюдений выписались 6 820 человек.

Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, всего умерших — 28.

За сутки зарегистрировано 87 случаев заболевания внебольничной пневмонией, выписано 90 человек.

Всего проведено 761 тысяча 918 исследований, обследовано 733 тысячи 965 человек.

За сутки выполнено 6 044 исследования, обследовано 5 913 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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