Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии осенью депутаты продолжат работу дистанционно Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии осенью депутаты продолжат работу дистанционно, сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, коронавирусом переболели несколько депутатов. К тому же с приходом осени ожидаются сезонные грипп и ОРВИ, и в таких условиях возвращаться к обычным форматам работы рискованно.

В формате дистанционной работы будут проходить как заседания Государственного Собрания, так и профильные комитеты.

Удаленная работа прошедшей весной не ухудшила качество законотворческой работы, добавил Константин Толкачев:

﻿«Весну мы отработали эффективно, депутаты проявили высокую активность. Все задачи, которые мы ставили перед собой на весеннюю сессию, были решены. Механизмы онлайн-взаимодействия были обкатаны и отлажены».