В Башкирии осенью депутаты продолжат работу дистанционно
В Башкирии осенью депутаты продолжат работу дистанционно Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии осенью депутаты продолжат работу дистанционно, сообщает пресс-служба Госсобрания республики.
По словам спикера парламента Константина Толкачева, коронавирусом переболели несколько депутатов. К тому же с приходом осени ожидаются сезонные грипп и ОРВИ, и в таких условиях возвращаться к обычным форматам работы рискованно.
В формате дистанционной работы будут проходить как заседания Государственного Собрания, так и профильные комитеты.
Удаленная работа прошедшей весной не ухудшила качество законотворческой работы, добавил Константин Толкачев:
«Весну мы отработали эффективно, депутаты проявили высокую активность. Все задачи, которые мы ставили перед собой на весеннюю сессию, были решены. Механизмы онлайн-взаимодействия были обкатаны и отлажены».