Коронавирус в Башкирии: Ещё 35 заражённых; врача наказали за вспышку COVID-19 на заводе

В Башкирии суд оштрафовал врача за вспышку новой коронавирусной инфекции на крупном предприятии.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Коронавирусом заразились еще 35 человек. По последним данным Минздрава Башкирии, в республике зарегистрировано 7 162 инфицированных COVID-19. 35 из них выявлены за минувшие сутки. Сейчас в стационарах лечатся 279 человек, 28 из них находятся в тяжелом состоянии. За сутки с выздоровлением выписаны 57 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровел 5 461 человек. Амбулаторно проходят лечение 1 397 инфицированных COVID-19.

«Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за сутки не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 25 человек», — подчеркнули в Минздраве Башкирии.

Туристы прошли тестирование. 12 августа в аэропорту Уфы тестирование на COVID-19 прошли туристы, вернувшиеся из Крыма. Сначала, еще на борту воздушного судна, 143 пассажирам провели термометрию, затем в зоне прилета туристы сдали анализ на коронавирус. Напомним, с 28 июля по решению оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан граждане, прибывающие в Уфу с южных курортов России, должны проходить тестирование на COVID-19. Рейсы для проверки определяются выборочно. При этом, если результаты анализов будут фиксировать случаи заражения ковид, проверки усилят.

Врача наказали за вспышку коронавируса на заводе. 10 августа Калининский районный суд Уфы оштрафовал заведующую терапевтическим отделением городской больницы №13 Р. Пилюшину за нарушения санитарных правил во время пандемии коронавируса. Как стало известно, 14 июля Роспотребнадзор составил в отношении медика протокол об административном правонарушении — о том, что в больнице несвоевременно брались эпидемиологические номера при получении положительных результатов на CОVID-19, что привело к распространению очага заболеваемости среди работников предприятия Уфы (УМПО — прим. ред.). Были зарегистрированы 181 случай заболевания COVID-19 и 110 случаев заболевания пневмонией. За это врача 13-й больницы оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Ранее руководство УМПО оштрафовали на 200 тысяч рублей за появление на предприятии очага CОVID-19.

Когда появится первая партия вакцины от CОVID-19. Как сообщили «Известия» со ссылкой заявление главы Минздрава России Михаила Мурашко, первые упаковки вакцин от коронавируса выпустят в течение ближайших двух недель. И первыми вакцинацию пройдут медики. «В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики, которые уже имеют иммунитет — таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество, там вакцинация, мы считаем, что не нужна. Поэтому будет предлагаться непосредственно на выбор медицинскому работнику», — заявил министр и добавил, что россияне, которые получат вакцину, смогут фиксировать свое самочувствие в специально созданном для этого мобильном приложении. Минздрав рекомендует вакцинировать от коронавируса от 80 до 85% медработников в стране.

Напомним, вакцину на основе аденовирусного вектора зарегистрировали в Минздраве России 11 августа. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.